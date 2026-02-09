Monika Liu ryžosi atviram pokalbiui: „Nesu ta, kuri gali labai greitai apsinuoginti“

Viršelio herojė sudalyvavo „ELLE Pokalbiai“ tinklalaidėje. Viešbutyje „Narutis“ sukurtoje intymioje, buduarą atkartojančioje aplinkoje Monika atsivėrė apie savo gyvenimą, kuriame netrūksta ir pipirų, ir romantikos.
„Anksčiau turėdavau nemažai kompleksų ir nežinau kodėl. Bet dabar savo kūne jaučiuosi geriau nei bet kada anksčiau. Stengiuosi juo rūpintis, saugoti. Posakis „Sveikame kūne – sveika siela“ man labai tinka. Noriu ir kitoms moterims pasakyti, kad rūpintųsi savimi dėl geros savijautos“, – kalbėjo ji.
Pokalbiui pasisukus apie nuogumą, pašnekovė pasakojo, jog jai labai svarbus dvasinis ryšys.
„Nesu ta, kuri gali labai greitai apsinuoginti ir įsivelti į intymų santykį, man reikia laiko. Nesu turėjusi vienos nakties nuotykio, na, vieną, tokį pusiau. Apskritai, viskas priklauso nuo vyro. Turiu juo pasitikėti, turi būti ryšys, žaismingumas, kad galėčiau prie jo gerai jaustis nuoga.
Nesureikšminu tik nuogumo, – atviravo ji. – Seksas man yra aukščiausia intymumo forma. Bet kad tai nutiktų, vėlgi, reikalingas ryšys, žmonės turi būti panašiai laisvi, atsivėrę tai patirčiai. Jeigu apie seksą kalbėsime kaip apie mechaninį dalyką, aš galiu be jo gyventi“.
Monika Liu sakė, jog tiki, kad žmonės į gyvenimą ateina ne be priežasties.
„Kai į gyvenimą ateina žmogus, reikia mokėti klausytis. Jausmas, jausmas, jausmas. Jeigu tau gera, būk tame. Jeigu kažką ne taip įsivaizdavai, ne tokį partnerį, tau jis kažkuo nepatogus, nesureikšmink to. Jeigu atėjo jausmas, vadinasi, ne šiaip sau. Nerk į jį, išbūk, padaryk klaidas, jei reikia.
Kartais bijau skausmo, kurio dar nepatyriau. Esu ir stipri, ir silpna, norisi save apsaugoti, bet žinau, jei ateityje patirsiu skausmą, jį iškęsiu, nes santykius lydi ir labai daug gražių dalykų“, – pasakojo Monika Liu ir pridūrė, jog išsiskirti niekada neskuba, bet antrą kartą į tuos pačius santykius nėra sugrįžusi.
Santykiai, kuriuose nėra gylio, yra pasmerkti. Nebent abu juose esantys žmonės yra pakankamai paviršutiniški, pastebėjo tinklalaidės vedėja Ugnė Mingėlaitė.
„Santykiuose man turi būti ir gylis, ir plotis. Man gera gyventi vienai. Man lengviau gyventi vienai. Pavyzdžiui, galiu pati pasirūpinti trifazių kabelių išvedžiojimu remonto metu. Man norisi ryšio, draugo. Jei santykiuose nėra nei gylio, nei pločio, geriau būsiu viena“, – pastebėjo dainininkė.
Pokalbis sukosi ir apie žinomumo kainą. Ar pastarasis stipriai kiša koją dainininkės santykiams?
„Kuo toliau, tuo labiau vertinu privatumą. Sakau tiek, kiek noriu sakyti. Nežinau, kaip bus, bet kai būsiu santykiuose, jeigu būsiu, norėčiau, kad jie būtų privatūs. Vėlgi, tai priklausys nuo kito žmogaus“.