Živilė Pinskuvienė pranešė apie netektį

Kaip rašoma Širvintų rajono savivaldybės socialinių tinklų paskyroje, mirė šimtmečio širvintiškis, ilgametis kūno kultūros mokytojas Antanas Bakšys.
„Netekome šviesios asmenybės. Su giliu liūdesiu pranešu, kad mirė Antanas Bakšys – šimtmečio širvintiškis, ilgametis kūno kultūros mokytojas, mokymo priemonių išradėjas, žmogus, palikęs ryškų pėdsaką Širvintų krašto švietimo ir sporto istorijoje.
Tai buvo Mokytojas iš didžiosios raidės – savo darbu, idėjomis ir asmeniniu pavyzdžiu įkvėpęs ne vieną mokinių kartą.
Jo atsidavimas profesijai ir bendruomenei išliks mokinių prisiminimuose bei kolegų pagarboje.
Nuoširdžiai užjaučiu artimuosius, šeimą ir visus, kuriems Antanas Bakšys buvo brangus.
Ilsėkitės ramybėje.
Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė“, – merės pasirašymu baigiamas širdį veriantis įrašas.