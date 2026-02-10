ŽmonėsVeidai ir vardai

A. Adamkienei ypatingą dieną – iki širdies gelmių jautrus įrašas: „Uždegsime žvakelę ant jos kapo“

2026 m. vasario 10 d. 12:35
Vasario 10-oji turi ypatingą reikšmę tiek prezidentui Valdui Adamkui (99 m.) ir jo šeimai, tiek daugeliui Lietuvos žmonių. Tądien šviesaus atminimo Alma Adamkienė (1927-2023) būtų šventusi 99-ąjį gimtadienį.
Šią dieną prisimenama buvusi pirmoji šalies ponia A. Adamkienė – moteris, kurios elegancija, veikla ir asmenybė paliko ryškų pėdsaką visuomenėje.
Sukakties nepamiršo nei prezidentas V. Adamkus, nei ją pažinoję ar jos darbais žavėjęsi žmonės – socialiniuose tinkluose skiriami jautrūs žodžiai.
„Šiandien p. Almai Adamkienei būtų suėję 99 metai.
Pirmoji Lietuvos ponia, filantropė, daugeliui Lietuvos žmonių ji buvo ir yra įkvėpimo šaltinis, elegancijos, aristokratiškumo ir kuklumo pavyzdys.
Regis, dar taip neseniai džiaugėmės jos buvimu, o šiandien su šilčiausiais prisiminimais uždegsime žvakelę ant jos kapo Petrašiūnuose“, – rašoma Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus socialinio tinklo paskyroje.
Primename, kad A. Adamkienės gyvybė užgeso 2023 metų gegužės 21 dieną. Jai buvo 96-eri.
