Justei Arlauskaitei-Jazzu – džiugi žinia iš teismo

Piniginė bauda buvo skirta sausio 13 dieną už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nagrinėjant civilinę bylą dėl skolos, palūkanų ir netesybų priteisimo. Šioje byloje J. Arlauskaitė-Jazzu yra atsakovė.
„Atsakovė pateikė teismui prašymą panaikinti arba sumažinti jai paskirtą baudą iki 100 eurų. 2026 m. sausio 28 d. teismas, įvertinęs aplinkybių visumą, pažeidimo įtaką civilinio proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, operatyvumo principams, sprendė, jog yra pagrindas sumažinti teismo paskirtą baudą iki 200 eurų sumos“, – Eltą informavo teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Teismas nutarė atsakovės prašymą tenkinti iš dalies ir sumažinti J. Arlauskaitei-Jazzu skirtą baudą.
Taip pat nustatoma, kad 100 eurų šios baudos skiriama ieškovei D. T.
Teismo nutartis įsiteisėjo praeitą savaitę.
ELTA primena, kad Vilniaus apygardos teismas nagrinėja civilinę bylą, joje verslininkė iš atlikėjos ir jos mamos Auksės Arlauskienės siekia iš viso prisiteisti eik 356 tūkst. eurų siekiančią skolą, delspinigius ir palūkanas.