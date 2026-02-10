Kopenhagoje žaibiškai apvogta aktorė Žiedūnė Mardosaitė

„Instagramo“ istorijose ji sekėjams pasakojo, jog svečiavosi pas draugę Nyhavno rajone. Tačiau ilgapirščiai pavogė telefoną.
„Kai tai įvyksta, pirmas dalykas, kurį prisimeni, yra tai, kas tau bent kažkiek pasirodė įtartinas. Kai ėjome, aplink buvo daug žmonių, bet eidamas minioje kitų dažniausiai nepastebi.
Man užkliuvo dvi azijietės moterys, kurios atrodė einančios per arti, tik tuo metu to nesureikšminau. Vėliau, kai supranti, kad galbūt tai buvo jos: kyla noras bėgti paskui, vytis ir šaukti: „Atiduok mano telefoną“. Žinoma, tai nėra variantas ir to geriau nedaryti, nes tai nėra saugu“, – kalbėjo Žiedūnė.
Ž.Mardosaitė į šį įvykį sureagavo greitai. Mylimasis Justas atvyko iki namų, per kompiuterį įsijungė „Find me“ programėlę, kuri parodė, jog Žiedūnės telefonas prieš 36 minutes buvo atjungtas ir paskutinė loakacija buvo užfiksuota kitoje gatvėje, kur buvo pavogtas jos telefonas.
Jos telefone buvo viskas – nuotraukos, banko kortelės, skrydžio bilietai.
„Žinot, kas šioje istorijoje yra šlykščiausia? Kažkieno ranka buvo mano kišenėje, tas žmogus turėjo matyti tave, pamatyti, kad tu turi gerą telefoną, tave sekti, žiūrėti, kokie galbūt tavo įpročiai, kur tu dedi telefoną, kaip dažnai tu jį išsitrauki, ir kitas klausimas, nuo kurios tos vietos tave stebėjo, žiūrėjo kaip paimti iš tavęs telefoną.
Tai yra turbūt pati nemaloniausia šios istorijos dalis, kad tu buvai stebimas, buvo planuota iš tavęs paimti telefoną“, – kalbėjo aktorė.