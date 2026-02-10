Nelaimė studijoje – užsidegė atlikėjos Laisvos plaukai: plinta vaizdo įrašas

„Tiesą pasakius, jei ne mūsų „Lietaus“ programų direktorius Gintas Vaičikauskas šalia, visa tai galėjo pasibaigti labai skaudžiai. Ir ne tik man, bet ir visai radijo studijai“, – pasakojo Laisva.
Nei ji, nei M. Berenis, nieko net nebūtų pastebėję, tik po to visi pajuto neaiškų kvapą.
„Tai Gintas pastebėjo, kad degu, ir puolė gelbėti, tik todėl šitą „gaisrą“ greitai pavyko užgesinti. Man tikrai būtų buvę šakės, juk visi žinome, kad plaukai dega labai greitai, galėjau likti išvis be plaukų“, – dabar jau su lengva šypsena veide ir kiek nurimusi po didžiulio streso pasakojo Laisva.
Filmavimas prasidėjo išties romantiškai – radijo laidos „Viskas bus gerai“ vedėja kolegai ant veido klijavo širdelės formos lipdukus, aplink buvo uždegtos žvakės, pastatytos raudonos taurės... Ir tuomet už kadro pasigirsta išgąstis: plaukai dega!
„Nufilmuotoje medžiagoje gal kiek baisiau viskas atrodo, nei buvo iš tiesų, apdegė tik plaukų galiukai, šukuosenos keisti neprireiks. Gelbėjimo operacija įvykdyta operatyviai, sėkmingai, liko tik streso nemažai.
Gerai viskas, kas gerai baigiasi, pavaikščiosiu ir kiek pasvilusiais plaukais. Po visko tik susėdę pagūžčiojom pečiais, kaip greitai vienas neatsakingas, neapgalvotas žingsnis gali sukelti tokią baisią bei pavojingą situaciją. Nebūkite, kaip mes, neatsipalaiduokite“, – pamoką teigia išmokusi „Lietaus“ laidų vedėja.
Kaip visa tai atrodė, galite išvysti šiame vaizdo įraše:
