ŽmonėsVeidai ir vardai

Į Lietuvą atvykęs amerikietis liko priblokštas: „Atrodome vienodai, bet skirtumai – milžiniški“

2026 m. vasario 11 d. 07:23
Lrytas.lt
Po pasaulį keliaujantis amerikietis Stevenas, savo nuotykius fiksuojantis socialiniuose tinkluose, šį kartą apsilankė Lietuvoje. Nors, atrodytų, aplinka jam pasirodė pažįstama, šalies kasdienybė ir kultūra sukėlė netikėtą kultūrinį šoką.
Daugiau nuotraukų (3)
Savo įspūdžiais vyras pasidalijo „TikTok“ platformoje, kur atvirai papasakojo, kas jį labiausiai nustebino viešnagės metu. Anot Steveno, didžiausią kontrastą jis pajuto ne dėl architektūros ar maisto, o dėl žmonių tapatumo ir vidinių skirtumų.
„Būti baltaodžiu tokioje šalyje kaip Lietuva, kurioje visi kiti irgi baltaodžiai, yra labai įdomu“, – kalbėjo keliautojas.
Jis atkreipė dėmesį, kad iš pirmo žvilgsnio europiečiai jam atrodo panašūs, tačiau bendravimas labai greitai atskleidžia visiškai kitą realybę.
 
„Beveik visi Europoje yra baltaodžiai – mes visi atrodome panašūs. Nepaisant to, negalėčiau labiau skirtis savo kalba, kultūra ir kitais dalykais“, – teigė amerikietis.
Pasak Steveno, būtent šis kontrastas ir paliko didžiausią įspūdį. Keliautojas pripažino, kad tokios patirtys jam yra viena įdomiausių kelionių dalių.
„Visada yra taip įdomu nukeliauti į šalį, kur visi atrodo kaip tu, bet kai praveri burną supranti, kad atotrūkis yra milžiniškas“, – atviravo jis.
Steveno vaizdo įrašas greitai sulaukė internautų dėmesio bei tūkstančių peržiūrų.
„Myliu Lietuvą. Penkta geriausia šalis Europoje“, – įrašą komentavo vienas internautų.
„Sveikas atvykęs“, – įrašą komentavo kitas.
amerikietisLietuva

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.