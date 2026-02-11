Į Lietuvą atvykęs amerikietis liko priblokštas: „Atrodome vienodai, bet skirtumai – milžiniški“

Savo įspūdžiais vyras pasidalijo „TikTok“ platformoje, kur atvirai papasakojo, kas jį labiausiai nustebino viešnagės metu. Anot Steveno, didžiausią kontrastą jis pajuto ne dėl architektūros ar maisto, o dėl žmonių tapatumo ir vidinių skirtumų.
„Būti baltaodžiu tokioje šalyje kaip Lietuva, kurioje visi kiti irgi baltaodžiai, yra labai įdomu“, – kalbėjo keliautojas.
Jis atkreipė dėmesį, kad iš pirmo žvilgsnio europiečiai jam atrodo panašūs, tačiau bendravimas labai greitai atskleidžia visiškai kitą realybę.
„Beveik visi Europoje yra baltaodžiai – mes visi atrodome panašūs. Nepaisant to, negalėčiau labiau skirtis savo kalba, kultūra ir kitais dalykais“, – teigė amerikietis.
Pasak Steveno, būtent šis kontrastas ir paliko didžiausią įspūdį. Keliautojas pripažino, kad tokios patirtys jam yra viena įdomiausių kelionių dalių.
„Visada yra taip įdomu nukeliauti į šalį, kur visi atrodo kaip tu, bet kai praveri burną supranti, kad atotrūkis yra milžiniškas“, – atviravo jis.
Steveno vaizdo įrašas greitai sulaukė internautų dėmesio bei tūkstančių peržiūrų.
„Myliu Lietuvą. Penkta geriausia šalis Europoje“, – įrašą komentavo vienas internautų.
„Sveikas atvykęs“, – įrašą komentavo kitas.