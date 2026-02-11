ŽmonėsVeidai ir vardai

Menininkė Monika Dirsytė atsidūrė ligoninėje: atlikta operacija

2026 m. vasario 11 d. 11:53
Menininkė Monika Dirsytė (37 m.) atsidūrė ligoninėje. Apie tai ji pranešė savo socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje.
Plačiau apie tai, kas nutiko, pasakoti nepanorusi žinoma moteris teigė, kad svarbiausia žinutė, kurią šiuo metu nori perduoti kitiems – laiku ir reguliariai tikrintis sveikatą.
„Iš visos širdies noriu padėkoti Žalgirio klinikos komandai už greitą reakciją, profesionalumą ir rūpestingą priežiūrą. Visada gyvenime labiausiai vertinau gydytojus ir jų atliekamą darbą – už atsakomybę, žinias ir gebėjimą padėti žmogui sunkiausiais momentais.
Ypatinga padėka žandikaulio chirurgui Andriui Talijūnui – už ramybę, aiškumą ir preciziškai atliktą operaciją.
Taip pat nuoširdžiai dėkoju gydytojai Radvilei Raubaitei – už labai tikslius tyrimus, greitą reakciją ir tikrą dėmesį pacientui.
Ir atskiras, labai šiltas ačiū slaugytojai, kuri ryte pasirūpino kava – mažas gestas, kuris labai pakėlė nuotaiką.
Didžiulė pagarba visai komandai – jūsų profesionalumas ir žmogiškumas vertas aukščiausios pagarbos“, – šalia nuotraukos iš ligoninės rašė ji.
