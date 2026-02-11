Menininkė Monika Dirsytė atsidūrė ligoninėje: atlikta operacija

Plačiau apie tai, kas nutiko, pasakoti nepanorusi žinoma moteris teigė, kad svarbiausia žinutė, kurią šiuo metu nori perduoti kitiems – laiku ir reguliariai tikrintis sveikatą.
„Iš visos širdies noriu padėkoti Žalgirio klinikos komandai už greitą reakciją, profesionalumą ir rūpestingą priežiūrą. Visada gyvenime labiausiai vertinau gydytojus ir jų atliekamą darbą – už atsakomybę, žinias ir gebėjimą padėti žmogui sunkiausiais momentais.
Ypatinga padėka žandikaulio chirurgui Andriui Talijūnui – už ramybę, aiškumą ir preciziškai atliktą operaciją.
Taip pat nuoširdžiai dėkoju gydytojai Radvilei Raubaitei – už labai tikslius tyrimus, greitą reakciją ir tikrą dėmesį pacientui.
Ir atskiras, labai šiltas ačiū slaugytojai, kuri ryte pasirūpino kava – mažas gestas, kuris labai pakėlė nuotaiką.
Didžiulė pagarba visai komandai – jūsų profesionalumas ir žmogiškumas vertas aukščiausios pagarbos“, – šalia nuotraukos iš ligoninės rašė ji.