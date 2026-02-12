ŽmonėsVeidai ir vardai

Iš Živilės Pinskuvienės – rimtas perspėjimas: „Tai aferistų skleidžiamas melas“

2026 m. vasario 12 d. 08:58
Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė kreipėsi į gyventojus ir savo sekėjus socialiniuose tinkluose, įspėdama apie plintančią klaidinančią informaciją.
Pasak politikės, pastaruoju metu suaktyvėjo aferistai, kuriantys melagingus puslapius ir platinantys tikrovės neatitinkančią informaciją, todėl ji ragina žmones išlikti budrius ir neįsitraukti į tokio turinio sklaidą.
Politikės vardu platinamuose netikruose įrašuose dalijamasi dviprasmiškomis žinutėmis.
„Netikėtas Živilės Pinskuvienės atsisveikinimas: paslaptinga žinutė paliko visuomenę be žado – kas slypi už tylos?“, – šalia nespalvotų jųdviejų su vyru Jonu Pinskumi nuotraukų rašoma įraše.
Tai pamačiusi Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė nutarė perspėti savo bičiulius ir „Facebook“ pasidalijo įrašu.
„Mieli mano socialinių tinklų sekėjai, prašau nereaguoti į netikrus puslapius ir profilius, nesijunkite į grupes, kuriose platinama išgalvota, klaidinanti informacija.
Tai aferistų skleidžiamas melas.
Prašau nespausti tokių nuorodų, neskaityti, nekomentuoti ir „nelaikinti“ – kiekviena reakcija tik didina jų matomumą“, – perspėjo merė.
Živilė Pinskuvienėįspėjimas

