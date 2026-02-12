JAV gyvenanti lietuvė Nerija atsivėrė apie šiurpą keliančią patirtį: ūkvedys surengė šaudynes jos name

Apie nerimu perpildytą dieną Nerija atsivėrė savo „Youtube“ tinklalaidėje „Japinu su Nerija“.
Vienoje iš ištraukų, pavadinta „Mano namuose įvyko susišaudymas: kodėl tai vyksta JAV?“, moteris atskleidė, kaip vos neatsidūrė siaubingo įvykio centre.
Iš pradžių Nerija tikino, kad jai nėra malonu kalbėti šia tema, tačiau tuo pačiu ji pabrėžė, kad tai atspindi tamsiąją gyvenimo JAV pusę.
Moters teigimu, šalia jos gyveno psichiškai nestabilus šaulys, turėjęs raktus į bet kuriuos to namo apartamentus.
Nerija tikino vieną dieną supratusi, kad šis žmogus slapčia lankėsi ir jos namuose. Apie situacijos rimtumą ji suprato tik tada, kai šalia namų pasirodė policija.
„Vieną dieną per programėlę gavome pranešimą, kad prie mūsų namų vyksta sujudimas ir kad įtariamasis galimai yra ginkluotas. Turbūt keistai nuskambės, bet mes šito dalyko nesureikšminome.
Jei atsisiųstumėte programėlę „Citizen App“, pamatytumėte, kiek daug žiaurių dalykų aplink mus dedasi kasdien.
Iš kaimynų sužinojome, kad mūsų pastate įvyko susišaudymas. Mano pirma mintis buvo, kad tai netyčinis ginklo panaudojimas, arba, blogiausiu atveju – buitinis šeimos konfliktas.
Bet kai apsižvalgiau, pamačiau tiek daug pareigūnų ir paniką kaimynų veiduose, labai greitai supratau, kad čia yra kažkas daugiau nei kaimyno vaiko paleistas šūvis į orą“, – kalbėjo ji.
Vėliau Nerija tikino iš kaimynų gavusi siaubingas nuotraukas, kuriose matėsi kulkomis sušaudytos durys ir sienos.
Galiausiai Neriją pasiekė informacija, kad siaubingo įvykio kaltininkas yra namų komplekso, kuriame ji gyvena, ūkvedys.
„Pasirodo, tas ūkvedys ne kartą lankėsi mūsų namuose, o iš šono atrodė kaip ramus, tvarkingas šeimos vyras. Aukštas, mielo veido, visada malonus. Atrodo, niekada negalėtum įtarti, kad jis galėtų ką nors tokio padaryti“, – susirūpinimo neslėpė Nerija.
Pasak Nerijos, šie įvykiai po kiek laiko pasikartojo, o jos kaimynas tik per plauką buvo nuo mirties.
„Man (kaimynai – aut.past.) atsiuntė nuotrauką, kurioje grynai per kelis centimetrus nuo ten, kur stovėjo kaimynas, į duris įsmigo kulka.
Jis suprato, kad reikia slėptis. Kaip jis man atpasakojo, liūdniausia ir baisiausia jam buvo tai, kad jis suprato, jog bute neturi nieko, kuo galėtų apsiginti.
Pasislėpęs savo balkone, jis pradėjo skambinti policijai, bet, pasirodo, policija jau buvo iškviesta ir vietoje atsirado vos po kelių minučių. Ūkvedys policijai pasidavė be jokio pasipriešinimo.
Iki šiol nežinome, kodėl tai įvyko, kodėl tas vyras šaudė į kitus butus pro savo apartamentus. Ar jis tai darė su intencija nužudyti, ar jis buvo girtas, apsvaigęs. Turbūt greitu metu ar apskritai to nesužinosime“, – pasakojo Nerija.
Moteris atskleidė ir dar vieną netikėtą detalę – pasirodo, policiją ūkvedžiui iškvietė jo paties mažametis sūnus.
Dabar Nerija šią istoriją prisimena su siaubu ir nenori nė pagalvoti, kas būtų nutikę, jeigu ūkvedys būtų nusitaikęs į jos namus.
„<...> jis galėjo panaudoti ginklą prieš mus. Iki šiol mane ši mintis šiurpina. O dar labiau ji šiurpina mano mamą“, – sakė moteris.
Po šio įvykio Nerija domėjosi namų komplekso administracijos pozicija, tačiau jų reakcija moterį nustebino.
Nerija teigė, kad administracija visiškai nereagavo į jos pranešimus apie įsilaužimus.
„Man pikta, kai aš matau, kad jie taip lengvai bando nusikratyti atsakomybės. Jiems svarbiausia, kad tas vyras daugiau čia nebegyventų ir nebedirbtų šiai korporacijai. Kai realiai jų darbas turėtų būti suprasti, kur jie padarė klaidas ir kaip to daugiau nebekartoti“, – dėstė Nerija.
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Ginklaiįvykis
Rodyti daugiau žymių