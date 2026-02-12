Ukrainiečio diskvalifikacija ir žiemos olimpinių žaidynių supykdė ir žinomus žmones: dalijasi nuomonėmis

Nepasitenkinimą tokiu sprendimu išreiškė prodiuseris Dominykas Kubilius. Nuomone jis pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Ant šalmo žuvę draugai jau vertinami kaip politika?! Ukrainos skeletono žvaigždei Vladyslavui Heraskevyčiui olimpiadoje uždrausta dėvėti šalmą ant kurio kare žuvusių sportininkų atvaizdai, nes olimpiadoje neleidžiami jokie politinės, religinės ar rasinės propagandos demonstravimai.
Ant juodai balto šalmo tik žuvę sportininkai, jokių šūkių, jokių vėliavų. Nuo kada kare žuvę žmonės tapo politika?! Karas yra nežmoniškos ir kraugeriškos politikos pasekmė, o žuvę yra aukos.
Kitaip niekada nebuvo ir nebus, kad ir kaip kas nors norės perrašyti žodžių ir sąvokų reikšmes. Ukrainietis Vladyslavas nepasiduos, kaip kare nepasidavė jo žuvę draugai, nes tik visų žuvusių dėka Ukraina gali iškelti savo vėliavą Olimpiadoje.
Už Vladyslavą stoja kitos šalys, treneriai ir Prezidentai. Lietuva dar tyli. Nieko naujo, įprasta būsena panašiais klausimais Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, prisipilam vandens į burną ir laukiam kur vėjas nuneš, nes mes juk maži ir nieko negalim.
Nejučia ausyse skamba atrankoje į Euroviziją sužibėjusio Atikin dainos eilutės:
„Anksčiau ar vėliau baigias prie derybų stalo
Kaip žūna milijonai, visi žiūri per ekraną
Kada gi tai baigsis?
Norisi apsikabinti ir gyventi taikiai.“
Blue / Yellow #RADAROM 1483“ , – feisbuke mintimis dalijosi D. Kubilius.
Nusilyvimą jautė ir komikas, laidų vedėjas Paulius Ambrazevičius.
„2030 metų žiemos olimpinės žaidynės, Prancūzijos Alpės, Vladyslavas Heraskevyčius vėl ant šalmo užsidėjęs kare žuvusio (tiksliau – nustipusio) žmogaus nuotrauką“, – dalijosi P.Ambrazevičius.
Prie įrašo jis pridėjo sugeneruotą nuotrauką, kurioje ant sportininko šalmo Vladimiro Putino atvaizdas.
Situacija nepatiko ir grupės „G&G Sindikatas“ lyderiui Gabrieliui Liaudanskui-Svarui.
„Sunkūs laikai, stiprūs žmonės. Puikus pavyzdys – Ukrainos sportininkas Vadyslavas Heraskevyčius, olimpiadoje savo šalmą papuošęs ruSSijos nužudytų ukrainiečių atletų atvaizdais. TOK už tai ji diskvalifikavo.
Ir turėdamas galimybę „atsitraukti“ atletas pasirinko vertybes. Kas ir yra šiuo laikmečiu pats svarbiausias dalykas visoms šalims ir žmonėms. Tokiais atvejais medaliai tik devalvuoti pakabukai.
Skambinam 1483.
Radarom! Razom do peremohi!“, – rašė Svaras.
