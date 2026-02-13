Iliuzionistas R. Bernatonis pagerino dar vieną pasaulio Gineso rekordą

„Pirmą Gineso rekordą pasiekiau, kai aukščiausiai išmečiau kortą, o antrą – kai per minutę daugiausiai kortų išmečiau viena ranka. Trečiasis mano sąskaitoje – šis, šią savaitę pasiektas rekordas. Tikrai žinau, kad ne paskutinis. Ketvirtojo siekti planuoju dar šiemet. Paradoksas, kad nors esu žinomas kaip iliuzionistas, rengiantis magijos pasirodymus, visi mano rekordai susiję su kortomis, bet nenaudojant nė lašelio magijos“, – šypsosi Rokas.
Rekordo fiksavimo procedūra buvo griežtai reglamentuota, kartu dalyvauti turėjo du nepriklausomi liudininkai, du matininkai. Pastarieji išmatavo atstumus, viską sutikrino ir liudijo, kad nebuvo sukčiaujama. Rekordas užfiksuotas oficialiai, po to užpildyti būtini patvirtinimui dokumentai.
Iliuzionistas teigia, jog Gineso rekordus gerina visų pirma dėl to, kad žino, jog yra savo srities profesionalas ir rekordų siekimas – puikiausias to patvirtinimas, skatinantis ir toliau kasdien tobulėti.
„Kitas privalumas, kad man tai tikrai padeda užsienyje, kai rengiu pasirodymus. Tai tam tikras veiklos kokybės įrodymas. Ir, vienas svarbiausių man dalykų – dėl to, kad taip galiu garsinti ne tik savo, bet ir Lietuvos vardą pasaulyje. Smagu, kai ir kitų šalių žurnalistai parašo apie tai, kad lietuvis iliuzionistas pagerino dar vieną pasaulio rekordą“, – vardija R. Bernatonis.
Pasiteiravus, kaip atrodė, kiek truko pasiruošimas šiam svarbiam įvykiui, Rokas juokiasi: „Treniravausi savo pasirodymų metu, stebint žiūrovams, tačiau niekas net nenutuokė, kad tai ne tik šou, bet ir pasiruošimas dar vienam rekordui. Tam prireikė apie 150 išėjimų į sceną, publikai demonstruojant, kaip taikliai ir toli galiu numesti kortas. Tokiu būdu praktikavausi, tobulinau taiklumą ir štai, pastangos atnešė Gineso rekordą“.
Kiti R. Bernatonio šou suplanuoti jau visai netrukus – kovo 7 dieną Kaune, kovo 19, 20 dienomis – Vilniuje. Ar jų metu, vėl žiūrovams net nežinant, jau bus pradėta ruoštis ketvirtam Gineso rekordui?
„O štai čia, galimai, ir bus visa magija“, – įtartinai šypsosi detalių neatskleisdamas garsiausias šalies iliuzionistas.