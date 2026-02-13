ŽmonėsVeidai ir vardai

Po nerimastingo keliautojo Pauliaus Samoškos dingimo – žinia

2026 m. vasario 13 d. 14:25
Lrytas.lt
Vienas žinomiausių Lietuvos keliautojų Paulius Samoška sukėlė nerimą. Savo sekėjams jis pasipasakojo, kad ketina patekti į Rusijos saugomą kosmodromą, o tuomet dingo.
Po paskutiniu P. Samoškos „YouTube“ vaizdo įrašu pasipylė nerimastingi klausimai, kur Paulius dingo.
„Pauliau, neramu“, „Turiu blogą nuojautą“, – vienas po kito rašė internautai.
Tačiau netrukus pasirodė naujas vaizdo įrašas, kuriame P. Samoška rodė, kaip kirto Kazachstano sieną ir pasiekė Uzbekistaną.
„Po keturių dienų pagaliau“, „Jau tauta pergyveno dėl tavęs“, „Ačiū, kad įkėlei, jau nerimavom“, – rašė susirūpinę gerbėjai.
„Ačiū, kad rūpinatės, bet aš tiesiog dvi dienas neįkėliau nei vieno storio. Visas kriminalas“, – socialiniame tinkle rašė Paulius.
 
Paulius SamoškaKelionės

