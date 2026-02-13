Prieš Valentino dieną – išskirtinis renginys apie stilių ir kūną

Pranešimus skaitė asmeninė stilistė, daugiau nei 15 metų mados industrijoje dirbanti „ELLE Lithuania“ iliustratorė Goda Pele bei lytinės sveikatos specialistė, endobiogenikė Evelina Nevardauskaitė-Rudzikienė.
Renginio, į kurį buvo galima patekti ir nusipirkus bilietą, dalyvių laukė ypatingos dovanos. Kiekvienai jų įteiktas naujausias, intymumo temas narpliojantis „ELLE Lithuania“ numeris – jo viršelį papuošė ikoniškoji Monika Liu.
„Institut Esthederm“ padovanojo lūpų ir lūpų kontūro priežiūros priemonę su 3 hialurono rūgšties formomis ir poliglutamo rūgštimi, kuri padeda palaikyti optimalų hialurono rūgšties kiekį ir kokybę odoje.
Klubo nares apdovanojo ir lietuviškas prekės ženklas „MATH Scientific“, kuris kelia naujus odos priežiūros standartus, iki šiol nematytus Lietuvos grožio industrijoje. Bendradarbiaudami su Korėjos biotechnologijų mokslininkais, jie kuria inovatyvius, mokslu paremtus sprendimus, jungiančius kasdienę rutiną su dermatologinio lygio poveikiu.
„Skonis nėra talentas. Jis yra lavinamas, tai – mūsų sprendimų seka. Skonis dažniausiai atrodo įgimtas, nes mes nematome jo lavinimo proceso. Skonis yra įvairių kodų, kaip medžiagiškumo, siluetų, pažinimas“, – tokiais žodžiais pranešimą pradėjo G. Pele.
Stilistė pasidalijo 3 filtrų taisykle, padedančia kurti asmeninį stilių. Anot jos, perkant drabužius, svarbu užduoti 3 klausimus: ar rūbas tinka jūsų kūnui, ar jis tinkamas jūsų gyvenimo būdui ir ar atspindi jūsų vidinę būseną.
Prakalbus apie seksualumą madoje, Goda teigė, jog vulgarumas visuomet labiau atkreipia aplinkinių dėmesį, tačiau tiek moteris, tiek ir vyrus sudaiktina. Tuo tarpu seksualumas – įgalina.
Evelina Nevardauskaitė-Rudzikienė pasakojo apie malonumą, seksualumą ir orgazmus. Pranešimo metu ji teigė, kad jaunoms moterims svarbiau intymumas, vyrams – malonumas, nusiraminimas ar pripažinimas iš bendraamžių. Vyresniems vyrams išorinio pripažinimo poreikis ženkliai sumažėja. Su amžiumi vis svarbesnis tampa poros ryšys, intymumas, teigiamos emocijos ir fizinis malonumas.
Lytinės sveikatos specialistė atskleidė, jog moterys patiria kur kas stipresnį orgazmą nei vyrai. Priskaičiuojama 14 rūšių moterų ir 5 rūšys vyrų orgazmų.
Pasak E. Nevardauskaitės-Rudzikienės, orgazmas pasižymi didele nauda sveikatai: jis gerina miego kokybę, mažina skausmus, dažnai orgazmus patiriančių vyrų mirtingumo rizika sumažėja kone perpus.
Po intymių pokalbių, kuriuos lydėjo smalsūs klausimai ir juokas, „ELLE Lithuania“ klubo narės patraukė į dūzges, kurios vyko netoliese esančiame „MOTÍF“ – prabangiai minimalistinėje erdvėje, kurioje gastronomija kalba stiliaus kalba. Restoranas yra gavęs „Michelin“ rekomendaciją, čia darbuojasi žinomas virtuvės šefas Karolis Narušis.