„Man-go“ narė Rima Petrauskytė pratrūko: namo kiemas skęsta sniege

Apie situaciją R.Petrauskytė-Paulauskienė prabilo socialiniuose tinkluose. Paviešinusi vaizdo įrašus iš sniego pilno kiemo, atlikėja teigė, kad teritorija šią žiemą nebuvo valoma nė karto, o čia užklimpsta net didžiulės mašinos.
„Gyvenam mes su šeima miesto centre ir per šią žiemą nė karto nebuvo atvažiavę kažkas, kas nuvalytų sniegą. Užstrigusi dabar šiukšlių surinkimo mašina, buksuoja, nebeišvažiuoja. Nėkart niekas neatvažiavo išvalyti šio kelio, aikštelės, o šiaip čia yra mokama zona. Jei jūs pasistatysit mašiną ir nesusimokėsit, tai jums iškart bus uždėta bauda. Tai baudas susirenka, bet nuvalyti neprisiruošia. Gražu, ar ne?“, – dalijosi R.Petrauskytė-Paulauskienė.
Pasak jos, gyventojai buvo rašę prašymą išvalyti teritoriją, tačiau sulaukė netikėto atsakymo.
„Buvo rašyti prašymai, kad išvalytų šitą zoną, tai pasakė, kad jiems ši zona nepriklauso valyti. Įsivaizduojat? Bet apmokestinti – apmokestina. Niekas jums neprasilenkia su logika“, – stebėjosi atlikėja.
Ironiškai ji komentavo ir situaciją, kai vienas po kito kieme ėmė klimpsti automobiliai.
„Negražu juoktis, bet dabar jau dvi mašinos užklimpo, čia kaip iš tos pasakos – rovė, rovė, neišrovė, lauksim trečios... Ar reikėjo tiek apsileisti, kad tiek prisnigtų, kad net tokios mašinos užklimptų?“