Oksana Pikul ir kovotojas Dominykas Dirkstys – nauja pora: paviešino itin seksualią fotosesiją

2026 m. vasario 14 d. 12:44
Lrytas.lt
Per meilės dieną – netikėta naujiena pramogų pasaulyje. Vizažo meistrė, dainininkė Oksana Pikul (42 m.) ir kovotojas Dominykas Dirkstys (23 m.) – nauja pora.
Valentino dienos proga jiedu paviešino žadą atimančią, labai pikantišką fotosesiją.
O.Pikul pozuoja pasipuošusi seksualiais apatiniais, o D.Dirkstys taip pat rodo savo ištreniruotą kūną.
„Laimingos Valentino dienos“, – brūkštelėjo O.Pikul.
Naujai užgimusią porą sekėjai iškart suskubo sveikinti.
„Bomba“, – į naujieną reagavo jie.
„Kol kas detales su Dominyku nusprendėme pasilaikyti sau“, – naujienų portalui Lrytas komentavo Oksana.
Beje, tokios kalbos pramogų pasaulyje sklido jau kurį laiką. Oksana Dominyką palaikė ir prieš kelias savaites vykusiame UTMA turnyre Vilniuje.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad O.Pikul buvo susituokusi su krepšininku Simu Jasaičiu, su juo augina sūnų Dominyką.
Vėliau kurį laiką romantiškus santykius Oksana palaikė su verslininku Vaidu Akramavičiumi. Pora skirtingais keliais pasuko prieš daugiau nei metus.
