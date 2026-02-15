Po žinios apie santykius su Oksana Pikul – pirma Dominyko Dirksčio reakcija

Pirmą kartą į tai sureagavo pats kovotojas.
Su kovotoju pavyko susisiekti naujienų portalui delfi.lt. Nors apie santykius jis daug nekalbėjo apie atsakė, kaip jaučiasi pasirodžius šiai žiniai.
„Aš visada ramus“, – nedaugžodžiavo Dominykas.
Primename, kad pora Valentino dienos proga jiedu paviešino žadą atimančią, labai pikantišką fotosesiją.
O.Pikul pozuoja pasipuošusi seksualiais apatiniais, o D.Dirkstys taip pat rodo savo ištreniruotą kūną.
„Laimingos Valentino dienos“, – brūkštelėjo O.Pikul.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas Dirkstyspora
