Po žinios apie santykius su Oksana Pikul – pirma Dominyko Dirksčio reakcija

2026 m. vasario 15 d. 12:25
Lrytas.lt
Šeštadienį, per Valentino dieną, vizažo meistrė, dainininkė Oksana Pikul (42 m.) ir kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.) pranešė netikėtą žinią – atskleidė, jog yra nauja pora.
Pirmą kartą į tai sureagavo pats kovotojas.
Su kovotoju pavyko susisiekti naujienų portalui delfi.lt. Nors apie santykius jis daug nekalbėjo apie atsakė, kaip jaučiasi pasirodžius šiai žiniai.
„Aš visada ramus“, – nedaugžodžiavo Dominykas.
Primename, kad pora Valentino dienos proga jiedu paviešino žadą atimančią, labai pikantišką fotosesiją.
O.Pikul pozuoja pasipuošusi seksualiais apatiniais, o D.Dirkstys taip pat rodo savo ištreniruotą kūną.
„Laimingos Valentino dienos“, – brūkštelėjo O.Pikul.
