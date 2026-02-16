ŽmonėsVeidai ir vardai

Gatvės interviu su lietuviu virto sensacija: jo pareiškimas apie mūsų šalį nustebino tūkstančius

2026 m. vasario 16 d. 11:33
Lrytas.lt
Neseniai užsienio nuomonės formuotojas SosaLDN paviešino vaizdo įrašą, kuriame jis kalbina gatvėje sutiktą lietuvį. Įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – tai, ką pasakė Paryžiuje viešintis lietuvis, nustebino ne vieną.
Įrašas pasirodė socialiniame tinkle „Instagram“.
Turinio kūrėjas pasiteiravo lietuvio: „Kuriame mieste rengiamasi geriau nei Paryžiuje?“
Pašnekovas su pasididžiavimu atsakė: „Lietuvoje – aš iš ten kilęs.“
Turinio kūrėjas atrodė nustebintas tokiu atsakymu: „Tikrai? Įdomu.“
Tuomet lietuvis pasakė, kodėl laikosi tokios nuomonės.
„Dažniausiai mes kalbame apie Romą, Milaną, Niujorką ir Paryžių. Bet kviečiu – nuvykite į Baltijos šalis. Nuvykite į Lietuvą, nuvykite į Latviją, nuvykite į Estiją.
Nustebsite, kaip gerai žmonės ten rengiasi. Būsite nuoširdžiai nustebę. Ypač, jei gyvenate Londone ar Paryžiuje – tai iš esmės tik dviejų valandų skrydis.
Įsėdate į lėktuvą ir štai jums nuostabus savaitgalio pabėgimas“, – aiškino jis.
Taip pat vyras pridūrė, kad su lietuviais labai lengva susikalbėti anglų kalba.
„Kas tik yra buvęs mano šalyje – Lietuvoje, pagrindinis dalykas, dėl kurio žmonės nustemba, yra tai, kad visi kalba angliškai. Nes mes mokomės nuo aštuonerių metų.
Visi klausia – kaip čia yra, kad visi laisvai kalba angliškai? Tai žinote, mes mokomės nuo pat mažens“, – kalbėjo lietuvis.
Įrašas sulaukė daugiau nei 15,6 tūkst. patiktukų ir gausybės komentarų.
Ne vienas pritarė lietuvio išsakytoms mintims, o pagyros skambėjo ir iš užsieniečių lūpų.
„Tai tiesa. Gražūs žmonės, nuostabios merginos. Puikus stiliaus pojūtis!“, – rašė vienas internautas.
„Nuostabūs žmonės, dievinu lietuvius. Siunčiu daug meilės iš Lenkijos“, – pridūrė kita.
„Persikėliau į Lietuvą iš Graikijos. Vilnius išgelbėjo mano stilių“, – rašė dar viena.
