Seniai matyta B. Lukošiūtė-Teta Beta sulaukė neeilinio dėmesio: įteiktas garbingas apdovanojimas

Tarp apdovanojamųjų – įvairių profesijų ir skirtingai prie Lietuvos garsinimo prisidėjusių asmenų pavardės: iškilūs kultūros, visuomenės veikėjai, sportininkai, mokslininkai, ištikimi Lietuvos partneriai užsienyje.
Garbingas apdovanojimas buvo įteiktas ir žinomai laidų vaikams vedėjai Bernadetai Lukošiūtei-Stankevičienei (76 m.).
B. Lukošiūtė-Stankevičienė žinoma dėl vestų laidų „Labanakt, vaikučiai“ ir „Tetos Betos viktorina“.
Teta Beta iki šiol vadinama moteris Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje (LRT) pradėjo dirbti dar 1969 m.
Į radiją B. Lukošiūtė-Stankevičienė atėjo nebaigusi aktorystės mokslų to meto Konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), o 1969 m. ji laimėjo radijo diktorių konkursą.
Vėliau moteris buvo pakviesta vesti TV laidos „Labanakt, vaikučiai“, kuri tapo neatsiejama jos įvaizdžio dalimi.
Per savo karjerą ji dirbo radijo diktore, įgarsintoja, radijo ir televizijos laidų vaikams vedėja. Moteris pelnė ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų simpatijas.
LRT B. Lukošiūtė-Stankevičienė dirbo daugiau nei 50 metų. 2020-aisiais ji baigė savo karjerą.