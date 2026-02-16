ŽmonėsVeidai ir vardai

Vasario 16-osios minėjime akys krypo į I. Ruginienę ir J. Oleką: puošėsi išskirtiniais akcentais

2026 m. vasario 16 d. 11:16
Lrytas.lt
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną prezidentas Gitanas Nausėda (61 m.), Seimo pirmininkas Juozas Olekas (70 m.) ir premjerė Inga Ruginienė (44 m.) pagerbė Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarų atminimą Rasų kapinėse.

Atvykę politikai stebino subtilia elegancija, ne vienas puošėsi trispalvės akcentais.
Dėmesį traukė I. Ruginienės ir J. Oleko įvaizdžiai – abu jie puošėsi stilingomis skrybėlėmis.
Premjerė vilkėjo smėlio spalvos klasikinio kirpimo paltą, prie kurio priderino juodas odines pirštines.
Galvą puošė išskirtinė juoda, elegantiška skrybėlaitė su nedideliu snapeliu.
I. Ruginienė segėjo tviskančius sidabro spalvos auskarus, o labiausiai akį traukė prie palto atlapo prisegtas nedidelis trispalvės spalvų kaspinas.
Tuo metu J. Olekas prie juodo palto priderino ryškų šaliką su Lietuvos vėliavos spalvomis ir juodą plačiabrylę skrybėlę.
Vasario 16-ojipagerbimasInga Ruginienė


