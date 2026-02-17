Viktorijos Siegel ir Lauryno Suodaičio skyrybų byloje – svarbus posūkis

2023 m. balandį po konflikto pora nusprendė pasukti skirtingais keliais. Skyrybų drama vyko itin viešai – tiek Viktorija, tiek Laurynas apie tai kalbėjo televizijos laidose, socialiniuose tinkluose.
Visgi, po ilgos tylos naujienų portalas alfa.lt pranešė, kad Vilniaus rajono rūmai priėmė pareiškimą dėl santuokos nutraukimo.
„Skyrybų bylą teismas galėjo atversti vasario 17 d., tačiau posėdis antradienį neįvyko, o kito posėdžio data arba dar nepaskirta, arba prie šios bylos teismas negrįš iki pat vasaros“, – rašo minėtas portalas.
Primename, kad poros skyrybos 2023 m. laikytos vienomis skandalingiausių, o dramą sekė visa Lietuva.
2021-aisiais metais tarp aukso žiedus sumainiusių verslininkų šių metų balandžio mėnesį įsiplieskė tikra drama.
Tuomet pusę metų kandžiomis replikomis socialiniuose tinkluose mėtydamiesi ir sūnaus globos klausimu nepasidalinę verslininkai savo skyrybų dramoje sudėliojo visus taškus ir nusprendė skyrybų procesą baigti taikiai.
Viktorija SiegelLaurynas SuodaitisSkyrybos
