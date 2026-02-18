Iš I. Valinskienės lūpų – pikantiška išpažintis apie dar vieną vyrą: „Kurį laiką gyvenome trise“

„Niekada neperžiūrinėju savo koncertų, dėl to dabar man labai smalsu ir įdomu tai matyti. Tikiu, kad yra žmonių, kuriems įdomu, pavyzdžiui, per Kalėdas, vietoje „Vienas namuose“ savo koncertus pasileisti... O aš to nemėgstu, man nepatinka. Ne dėl to, kad aš labai nekęsčiau savęs. Esu labai priekabi.
Ir jeigu žmogus tiesiog stebi koncertą, aš, tuo tarpu, matau savo klaidas. Todėl man saugiau bei ramiau, jei tiesiog nežiūriu“, – atviravo areniniams koncertams Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje bei Kaune šiuo metu intensyviai besiruošianti muzikos žvaigždė.
Prieš TV kamerą sėdusiai I. Valinskienei buvo paleisti archyviniai vaizdo įrašai iš skirtingų karjeros etapų – kai surengė pirmąjį savo turą 2016-ais, kai dalyvavo šokių projekte, vedė laidas ar buvo viena iš komisijos narių.
Provokuojantį pasakojimą išprovokavo epizodas iš jos bei žinomo šokėjo Andriaus Butkaus pasirodymo, kuriame nusifilmavęs ir Ingos sutuoktinis Arūnas Valinskas. Tuomet paklausta, ar tikrai gyvena su dviem vyrais vienu metu, plačia šypsena pasipuošusi Inga atšovė: „aš nežinau, kaip jiems, man tai patinka“!
„Buvau pamiršusi šį numerį. Su Butkum tikrai gyvenome trise kurį laiką, nes praktiškai visi pasirodymai šokių projektui buvo ruošiami mūsų namų svetainėje, kartu ir su Valinsku. Valinskas yra pateikęs mums labai fainų idėjų, tokių, kokių patys nebūtume ir sugalvoję. Kai kurie pasirodymai buvo puikūs ir gal ne tiek sušokti techniškai, kiek stipriai atrodė idėjiškai, savo tematika, emocionalūs. Tad taip, mes tada ir gyvenome trise“, – atviravo dainininkė.
Vėliau ji, šalia aktyvios savo koncertinės veiklos, dalyvavo ir daugelyje kitų populiarių TV projektų. Pavyzdžiui, ekrane stebėdama ištraukas iš „Muzikinės kaukės“, kurioje kadaise buvo viena iš komisijos narių, I. Valinskienė džiaugėsi kitų atlikėjų bandymais ją įkūnyti, pavaizduoti. Ypač, kai 2017 metais rodytame laidos sezone ši užduotis teko Diletai Meškaitei-Kisielienei.
„Man buvo labai gera. Dileta fiziškai panaši į mane: ūgiu, veido bruožais, viskuo. O be to, ji – puiki vokalistė. Kalbant apie šį konkretų pasirodymą, negalėjau nesijuokti, nes matosi, jog stipriai padirbėta. Lengvai galima atpažinti savo pačios manieras, kiekvieną judesiuką… Bet ne visi mane rodė taikliai, nors šią užduotį dalyviai gaudavo kone kasmet. Ne viskas buvo vienodai taiklu“, – tikino į prisiminimus pasinėrusi pašnekovė.
O ar ketina paskutinio turo, kuris vadinsis „Visada Jūsų“, koncertuose publikai pademonstruoti kažką netikėto, visiškai kitokio, nei jai įprasta?
„Su arenomis atsisveikinti noriu būdama tokia savimi, kokią mane žmonės matė visą gyvenimą. Labai gražiai, tiesiog tikslas yra padėti visiems Ingą prisiminti, užfiksuoti tokią, kokia aš realiai ir esu. O aš esu visiška lyrikė“, – pokalbį baigdama nuoširdžiai sakė Inga.
Ingos Valinskienės atsisveikinimo turo „Visada Jūsų“ koncertai vyks: vasario 20 dieną Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje, vasario 27 – Šiaulių arenoje, vasario 28 dieną Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, kovo 7-ąją „Twinsbet“ arenoje Vilniuje, kovo 14-ąją – Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Inga ValinskienėArūnas Valinskasišpažintis
Rodyti daugiau žymių