Slovakijoje slidinėjusi lietuvė patyrė košmarą – į ją trenkėsi dideliu greičiu trenkęsis slidininkas: „Svarbiausia – aš gyva“

Plačiau apie nelaime pasibaigusį laiką Slovakijos kalnuose ji aprašė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Mūsų slidinėjimo atostogos prasidėjo gražiai, bet baigėsi visai ne taip, kaip planavome. Vakar į mane, nesuvaldęs didžiulio greičio, atsitrenkė slidininkas.
Smūgis buvo toks stiprus, kad man lūžo koja dviejose vietose ir raktikaulis. Pirmadienį laukia operacija.
Viskas sustojo per sekundę – planai, darbai, artimiausi mėnesiai. Laukia ilgas gijimo kelias, kantrybės pamokos ir visiškai kitokia kasdienybė bent kuriam laikui.
Keisčiausia suvokti, kad tai įvyko visiškai ne dėl manęs, o dėl kažkieno neatsakingumo.
Bet šiandien svarbiausia viena – aš gyva. Tai „tik“ koja, ir raktikaulis, o ne stuburas ar dar kažkas dar blogiau. Už tai esu be galo dėkinga.
Gyvenimas kartais sustabdo labai staigiai ir skaudžiai, bet galbūt tam, kad primintų, kas iš tikrųjų svarbu. Dabar – operacija, gijimas ir žingsnis po žingsnio atgal į stiprybę“, – socialiniame tinkle dalijosi V. Melichova.
slidinėjimastraumosKalnai
