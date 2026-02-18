ŽmonėsVeidai ir vardai

Slovakijoje slidinėjusi lietuvė patyrė košmarą – į ją trenkėsi dideliu greičiu trenkęsis slidininkas: „Svarbiausia – aš gyva“

2026 m. vasario 18 d. 10:48
Lietuvei Viktorijai Melichovai laikas kalnų kurorte baigėsi ne taip, kaip tikėtasi. Į ją trenkėsi kitas slidininkas ir moteris patyrė sunkias traumas.
Plačiau apie nelaime pasibaigusį laiką Slovakijos kalnuose ji aprašė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Mūsų slidinėjimo atostogos prasidėjo gražiai, bet baigėsi visai ne taip, kaip planavome. Vakar į mane, nesuvaldęs didžiulio greičio, atsitrenkė slidininkas.
Smūgis buvo toks stiprus, kad man lūžo koja dviejose vietose ir raktikaulis. Pirmadienį laukia operacija.
Viskas sustojo per sekundę – planai, darbai, artimiausi mėnesiai. Laukia ilgas gijimo kelias, kantrybės pamokos ir visiškai kitokia kasdienybė bent kuriam laikui.
Keisčiausia suvokti, kad tai įvyko visiškai ne dėl manęs, o dėl kažkieno neatsakingumo.
Bet šiandien svarbiausia viena – aš gyva. Tai „tik“ koja, ir raktikaulis, o ne stuburas ar dar kažkas dar blogiau. Už tai esu be galo dėkinga.
Gyvenimas kartais sustabdo labai staigiai ir skaudžiai, bet galbūt tam, kad primintų, kas iš tikrųjų svarbu. Dabar – operacija, gijimas ir žingsnis po žingsnio atgal į stiprybę“, – socialiniame tinkle dalijosi V. Melichova.
