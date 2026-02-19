Po tragiškos trenerio Domo Jarašiaus mirties – jo bičiulio Ironvyto reakcija: „Iš pradžių nepatikėjau“

Vyras neslėpė sielvarto ir pripažino, kad iš pradžių negalėjo patikėti šia žinia.
Apie pirmąją savo reakciją, suvokus skaudžią tiesą, Ironvytas atsivėrė portalui Lrytas.
„Vakar man parašė Domo draugai, kad jis mirė. Iš pradžių nepatikėjau, nes net nepažinojau tų draugų, kurie man parašė. Galvojau, kažin, ar čia tiesa.
Tada pažiūrėjom, kad gaisras buvo šeštadienį ir lyg visi išsigelbėjo. Galvojau, kad čia fake'as.
Vėliau paklausiau kitų bendrų draugų, kurie, deja, patvirtino jo mirtį.
Labai liūdna. Viskas nutiko kaip ir nuo gaisro, bet tuo pačiu ir ne nuo jo. Kažkas nutiko jo gerklėje nuo dūmų, nuo infekcijos.
Laukiame daugiau žinių, nes vieni sako taip, kiti – kitaip“, – aiškino Vytautas.
Taip pat puikiai Domą pažinojęs atlikėjas papasakojo, koks žmogus, jo akimis, buvo D. Jarašius.
„Jis buvo labai geras, pozityvus ir kūrybiškas žmogus. Jis buvo linksmas, su gera energija. Kartu pasportuodavome, esame kartu prifilmavę reels'ų.
Gaila, kad likimas geriems, pozityviems žmonėms būna toks negailestingas“, – su gniužulu gerklėje kalbėjo jis.
V. Medineckas-Ironvytas pabrėžė, kad tokių nelaimių akivaizdoje žmonės dažnai pamiršta vieną labai svarbų dalyką – saugoti save.
„Reikia visiems saugoti save. Ir dabar, kaip kalbama, kad jis ėjo žiūrėti, ar sporto klube nelikę žmonių, ir dėl to tikriausiai prisikvėpavo daug dūmų.
Pirmiausia reikia žiūrėti savęs, nes daug kas bando gelbėti kitus, užmiršta save ir neįvertina rizikos. Labai gaila“, – jautriai pokalbį užbaigė atlikėjas.
Primename, kad vyras mirė po šeštadienį kilusio gaisro Marijampolėje esančiame sporto klube „Gym+“, kuriame jis ir darbavosi. Apie tai pranešė Žmonės.lt.
Gaisro metu jis apsinuodijo dūmais ir atsidūrė ligoninėje, tačiau po kelių dienų mirė.
Apie trenerio netektį ir atsisveikinimą buvo pranešta socialiniuose tinkluose.
„Netekome Domo.
Atsisveikinimas vyks rytoj nuo 10:00 val. Marijampolėje, Evangelikų liuteronų bažnyčios šarvojimo salėje (Kauno g. 9).
Laidotuvės – šeštadienį 13:00 val.“, – rašoma socialiniame tinkle.