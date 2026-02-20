Andrius Užkalnis pateko į avariją: smarkiai apgadintas jo automobilis

Kaip skelbė delfi.lt, žinomam vyrui važiuojant namo į Klaipėdą, į jo automobilį rėžėsi kita transporto priemonė.
Minėto portalo teigimu, eismo įvykio metu buvo smarkiai apgadintas A. Užkalnio automobilis.
Vyras taip pat patikslino, kaip įvyko nelaimė.
„Dėl kamščių eismas pradėjo lėtėti. Aš pradėjau stabdyti, kiti automobiliai taip pat stabdė, tačiau vairuotojas, važiavęs už manęs, akivaizdžiai nepastebėjo, kad eismas lėtėja.
Jis pavėlavo stabdyti ir dideliu greičiu rėžėsi priekiu į mano automobilio kairį galinį šoną“, – delfi.lt teigė A. Užkalnis.
Pranešama, kad eismo įvykio metu galimai nukentėjo vienas žmogus, jam prireikė medikų pagalbos.