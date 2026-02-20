Ant M.A.M.A. kilimo Jazzu ir Tadas Gryn neslėpė jausmų: „Ji yra gražiausia moteris pasaulyje“

Dar prieš prasidedant ceremonijai, visas dėmesys krypo į raudonąjį kilimą. Juo žengė ne tik žinomi atlikėjai, bet ir pramogų pasaulio atstovai, kurių įvaizdžiai šiemet išsiskyrė apgalvotomis detalėmis ir drąsiais sprendimais.
Vieni rinkosi akį traukiančius ir netikėtus derinius, tuo tarpu kiti demonstravo laikui nepavaldžią eleganciją bei subtilumą.
Ypatingo vakaro metu akį traukė neseniai apie jausmus vienas kitam prabilę Justė Arlauskaitė-Jazzu (37 m.) ir Tadas Gryn (42 m.).
Naujienų portalui Lrytas jiedu atskleidė, kiek laiko ruošėsi šiam vakarui, ir kokiomis nuotaikomis gyvena pastaruoju metu.
„Jaučiamės gerai, o ruošėmės nalabai ilgai, nes nėra kada – vyksta koncertų turas. Tadas irgi sunkiai dirba. Svajojame apie atostogas“, – šyptelėjo Justė.
Paklausta, ar jaudinasi prieš šio vakaro pasirodymą, atlikėja spinduliavo ramybe.
„Nesijaudinu, nes einu į sceną su orkestru. Nematau ko jaudintis, nes po tiek metų jau nelabai suprantu, kodėl turėčiau jaudintis“, – atviravo ji.
Justė tikino šį vakarą palaikanti jaunus ir inovatyvius atlikėjus, tačiau viena dainininkė ją žavi labiau nei kiti.
„Labiausiai aš palaikau Giedrę. Ji yra visiškas deimantas, ji yra tikras talentas ir yra verta visų apdovanojimų“, – tikino žinoma moteris.
Justė pridūrė, kad šį vakarą teko sulaukti ne vieno komplimento dėl savo prabangaus įvaizdžio, tačiau dviejų žmonių pagyros jai yra svarbiausios.
„Komplimentų sulaukėme daug, bet man svarbiausias komplimentas yra Tado ir mano vaiko. Su Majumi išvis dabar yra meilės priepuolis, tada yra liudininkas ir žino, kaip jis mane myli. Jis man sako: „Mama, tu esi pati gražiausia“, – šyptelėjo Justė.
„Ir aš tikrai jam pritariu – ji yra gražiausia moteris pasaulyje“, – antrino Tadas.
Galiausiai Justė pakomentavo ir ketvirtadienio vakarą pasklidusias kalbas, kad lombarde parduodama statulėlė, 2016 metais įteikta jai ir Leonui Somovui.
„Ne durna esu. Apskritai, kur mano vardas, ten dabar yra neteisybė. Todėl galiu pasakyti, kad man neįdomu...“, – trumpai paaiškino Justė.
