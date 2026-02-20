Ant M.A.M.A. raudono kilimo Indrė Bareikienė prabilo apie rastus darinius: „Reikia nelaukti“

Ant raudonojo kilimo Indrė suspindo originalia balta žemę siekiančia suknele, puošta žvyneliais.
„Puošė Odeta Strasevičiūtė. Visuomet galvodavau apie kažkokią žinutę, o dabar supratau, kad reikia džiaugtis vakaru, mėgautis su mylimu žmogumi, padėti jauniems kūrėjams realizuoti save.
Pirminė idėja buvo, kad šis gaubtas bus ant galvos, bet vėliau supratome, kad tai bus tam tikra atskirtis tarp manęs ir Vido, tad pergalvojome.
Odetai teko daugiau nei 2 000 metalinių detalių įspausti rankomis“, – pasakojo ji ir kartu su Vidu vienbalsiai tvirtino: palaiko visus muzikantus.
Ji plačiai šypsojosi fotografams, tačiau pastarosios dienos jai nebuvo lengvos.
Vasario 11-ąją 39-erių I. Bareikienė ryžosi prabilti apie nelengvą etapą. 288 tūkst. sekėjams instagrame ji buvo atvira: patikros metu buvo rasti dariniai, jai atlikta operacija.
„Labai džiaugiuosi, kad ši mano patirtis su gera pamoka ir pabaiga. Raginu visas moteris nepamiršti savęs – juk tą dažnai komunikuoju ir savo renginiuose. Meilė sau. Bet, svarbiausia, sveikata.
Reikia nelaukti, kad pradėtų kažką skaudėti ir iš to mylimų žmonių sąrašo įrašyti save, nebijoti užbėgti įvykiams už akių su profilaktika“, – kalbėjo I. Bareikienė.