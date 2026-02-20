Ant M.A.M.A. raudonojo kilimo išskirtinai žibėjo Monika Liu: išdavė savo ritualus

Renginiui Monika pasirinko žydrą, lengvai krentančią, tačiau kūno linijas paryškinusią suknelę. Ją dainininkė išsinuomavo iš „Showroom Vilnius“.
„Mano įkvėpimas yra jūra, dumbliai ir gamta“, – savo pasirinkimą paaiškino Monika Liu.
Ar turi ji kokių nors ritualų prieš tokius renginius?
„Man svarbiausia pamiegoti ir nesinervuoti. O šiandien laukiu visų pasirodymų. Juk ir pati pasirodysiu, visuomet jauduliukas būna“, – sakė ji.
Abejingų nepaliekančioje muzikos šventėje laukiama įspūdingų ryškiausių muzikos žvaigždžių pasirodymų. Savo pasirodymus surengs Free Finga, Rokas Yan, Monika Liu, Abudu, Paulina Paukštaitytė, Vaidas Baumila, Katarsis, Aistè ir kiti.
Šiemet jubiliejinio renginio sceną patikėta valdyti trijų ryškių, muzikos pasaulyje puikiai pažįstamų asmenybių trijulei – Vaidui Baumilai, Lukui Keraičiui ir Nombeko Augustei.