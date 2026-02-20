ŽmonėsVeidai ir vardai

Ant M.A.M.A. raudonojo kilimo išskirtinai žibėjo Monika Liu: išdavė savo ritualus

2026 m. vasario 20 d. 19:15
Kauno „Žalgirio“ arena prisipildė gražiausių įvaizdžių: čia ant raudonojo kilimo plūsta Lietuvos garsenybės. Tarp jų – dainininkė Monika Liu, kuri susirinkusiems žurnalistams tikino, jog labiausiai laukia Free Fingos pasirodymo.
Daugiau nuotraukų (58)
Renginiui Monika pasirinko žydrą, lengvai krentančią, tačiau kūno linijas paryškinusią suknelę. Ją dainininkė išsinuomavo iš „Showroom Vilnius“.
„Mano įkvėpimas yra jūra, dumbliai ir gamta“, – savo pasirinkimą paaiškino Monika Liu.
Ar turi ji kokių nors ritualų prieš tokius renginius?
M.A.M.A. puotoje Lietuvos garsenybės demonstravo išskirtinius įvaizdžius: suspindo ir Jessica Shy
„Man svarbiausia pamiegoti ir nesinervuoti. O šiandien laukiu visų pasirodymų. Juk ir pati pasirodysiu, visuomet jauduliukas būna“, – sakė ji.
Abejingų nepaliekančioje muzikos šventėje laukiama įspūdingų ryškiausių muzikos žvaigždžių pasirodymų. Savo pasirodymus surengs Free Finga, Rokas Yan, Monika Liu, Abudu, Paulina Paukštaitytė, Vaidas Baumila, Katarsis, Aistè ir kiti.
Šiemet jubiliejinio renginio sceną patikėta valdyti trijų ryškių, muzikos pasaulyje puikiai pažįstamų asmenybių trijulei – Vaidui Baumilai, Lukui Keraičiui ir Nombeko Augustei.
Susiję straipsniai
M.A.M.A. apdovanojimaiMonika LiuMuzika

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.