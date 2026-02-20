Ant raudonojo M.A.M.A. kilimo – netikėta atlikėjos Bjelle žinutė: kreipėsi į R. Žemaitaitį

Dar prieš prasidedant ceremonijai, dėmesys krypo į raudonąjį kilimą.
Juo žengė ne tik žinomi atlikėjai, bet ir pramogų pasaulio atstovai, kurių įvaizdžiai šiemet išsiskyrė apgalvotomis detalėmis ir drąsiais sprendimais.
Vieni demonstravo laikui nepavaldžią eleganciją ir subtilumą, o kiti rinkosi akį traukiančius bei netikėtus derinius.
Iš atvykusių svečių itin išsiskyrė atlikėja Raminta Naujanytė-Bjelle, kuri savo įvaizdyje nusprendė įpinti iškalbingą žinutę.
Ne vienas ant jos nugaros pastebėjo užrašą, skirtą „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui.
„Remyga, tu kaip ukulelė“, – toks užrašas puikavosi ant atlikėjos nugaros.