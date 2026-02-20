ŽmonėsVeidai ir vardai

Ant raudonojo M.A.M.A. kilimo – netikėta atlikėjos Bjelle žinutė: kreipėsi į R. Žemaitaitį

2026 m. vasario 20 d. 23:03
Lrytas.lt
Vasario 19–ąją išaušo visus metus laukta diena – Kauno „Žalgirio“ arenoje prasidėjo iškilmingi M.A.M.A. apdovanojimai, kur jau 15 metų iš eilės susijungia muzika ir stilius.
Dar prieš prasidedant ceremonijai, dėmesys krypo į raudonąjį kilimą.
Juo žengė ne tik žinomi atlikėjai, bet ir pramogų pasaulio atstovai, kurių įvaizdžiai šiemet išsiskyrė apgalvotomis detalėmis ir drąsiais sprendimais.
Vieni demonstravo laikui nepavaldžią eleganciją ir subtilumą, o kiti rinkosi akį traukiančius bei netikėtus derinius.

Iš atvykusių svečių itin išsiskyrė atlikėja Raminta Naujanytė-Bjelle, kuri savo įvaizdyje nusprendė įpinti iškalbingą žinutę.
Ne vienas ant jos nugaros pastebėjo užrašą, skirtą „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui.
„Remyga, tu kaip ukulelė“, – toks užrašas puikavosi ant atlikėjos nugaros.
Raminta Naujanytė - BjelleM.A.M.A. apdovanojimaiRemigijus Žemaitaitis

