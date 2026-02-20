Į premjerą susirinko žinomi žmonės: Lietuvoje startuoja pirmasis realybės šou su siaubo elementais

„Belvederio prakeiksmo“ pirmasis epizodas jau pasiekė žiūrovų ekranus ne tik kine, bet ir „AntanasJ“ „YouTube“ kanale, o nuo vasario 21 d. bus rodomas ir per Delfi TV. Toks formatas – į serialo siužetą įpintas realybės šou su psichologinio siaubo elementais – pirmasis Lietuvoje. Istorija sugalvota, tačiau dalyvių elgesys buvo nenuspėjamas ir nerežisuotas. Būtent to, anot scenarijaus sumanytojo A. Jakimavičiaus, ir trūko lietuviškam turiniui: „Lietuvoje trūko realybės šou ne apie meilę ir santykius, o apie savęs išbandymą. Taip kilo idėja sukurti serialą apjungtą realybės šou elementų, kuriame žmonės gali išbandyti save. Juk smagu žiūrėti ir komentuoti, kaip kiti daro nemalonius, šleikštulį keliančius dalykus. Mes tokie esame – mums smagu žiūrėti, kaip kiti kankinasi“, – juokiasi projekto sumanytojas A. Jakimavičius.
Kokia „Belvederio prakeiksmo“ istorija?
„Viskas prasidėjo nuo vienos netikėtos žinutės iš Karolio. Tą akimirką dar nebuvo nei pavadinimo, nei vietos, nei aiškios idėjos – tik jausmas, kad gali gimti kažkas stipraus. Susitikimas po susitikimo, pokalbiai iki vėlumos, abejonės ir drąsūs „o kas jeigu?“ – per tris mėnesius idėja iš miglotos vizijos virto realiu projektu.
Ieškant filmavimo vietos tapo aišku, kad ji negalės būti tik fonas – erdvė turės tapti pilnaverčiu istorijos veikėju. Aplankėme ne vieną apleistą pastatą, bet tik įžengę į Belvederio dvarą pajutome keistą jausmą – tarsi vieta jau laukė šios istorijos. Kadaise buvęs prabangus ir architektūriškai išskirtinis dvaras šiandien – laiko ir vandalų nuniokotas. Tačiau jo vidus turėjo tai, ko net nežinojome ieškantys – stiprią, mistinę atmosferą. Būtent čia ir gimė „Belvederio prakeiksmo“ nuotaika. Esame be galo dėkingi dvaro savininkams, leidusiems filmuoti restauracijos įkarštyje – tai projektui suteikė dar daugiau autentiškumo“, – pasakoja A. Jakimavičius.
„Esu nuoširdžiai dėkingas Karoliui ir Solveigai, kurie prisidėjo prie idėjos vystymo, palaikė kūrybinio proceso metu ir kartu ieškojo sprendimų, kai kildavo abejonių. Jie buvo šalia nuo pirmųjų eskizų iki paskutinių sprendimų filmavimo aikštelėje“, – džiaugiasi A. Jakimavičius.
„Užduočių idėjas rinkome remdamiesi žmonių baimėmis ir nemaloniais pojūčiais, ieškojome, kas labiausiai sukrečia psichologiškai. Įkvėpimo sėmėmės ir iš laidos „Baimės faktorius“, tačiau siekėme ne šoko dėl šoko – norėjome kurti psichologinio siaubo atmosferą. Todėl dalyvius atrinkome ypač atsakingai: skirtingo amžiaus, skirtingų charakterių, bet panašaus nusiteikimo – pasiryžusius išbandyti save“, – pasakoja A. Jakimavičius.
Sąlygos buvo sąmoningai nepatogios: apleistame dvare visi dalyviai apgyvendinti viename kambaryje. Būtent ten prasidėjo pirmosios psichologinės manipuliacijos, įtampa, baimės ir vidinės kovos. Kiekviena diena dvare pateikdavo naujus iššūkius – užduotis, kurios vertė perlipti bjaurėjimąsi, baimes ir komforto zoną. Viską prižiūrėjo komanda ir medikai – tai buvo saugi, bet emociškai labai intensyvi patirtis.
Taip gimė ir pavadinimas – „Belvederio prakeiksmas“. Tai ne mistinis dvaro prakeiksmas, o vidinis kiekvieno dalyvio išbandymas – baimių prakeiksmas, kurį galima įveikti tik einant per save“, – pasakoja A. Jakimavičius.
„Šio realybės šou tikslas – ne įbauginti žiūrovą, o parodyti, kad nėra nieko neįveikiamo. Vienintelis kelias įveikti savo baimes – išeiti iš komforto zonos ir veikti“, – sako A. Jakimavičius.
Kiekvienas dalyvis ryžosi šiam išbandymui dėl 5 tūkst. eurų prizo – tai galėjo tapti pradžia verslui ar pirmu žingsniu link savo būsto. Tačiau čia kyla ir provokuojantis klausimas: ar pinigai gali nupirkti drąsą?
„O gal net mūsų baimes?“, – klausia A. Jakimavičius.
Kuo ypatingas šis projektas?
Paklausti apie iššūkius, sumanytojas A. Jakimavičius ir režisierius J. Sinkus abu juokėsi pasakodami apie daugybę laiptų, mėgstamiausios striukės plyšimą, plikų dvaro sienų ir plačių erdvių šildymą, bet juokus nutildė atmintyje iškilę ypatingi prisiminimai.
„Belvederio prakeiksmo“ sumanytojas A. Jakimavičius ir režisierius J. Sinkus išskiria, kad šis projektas buvo ypatinga proga parodyti, kokia Lietuva turtinga ne tik išlikusiais dvarais, bet ir unikaliomis kino ir fotografijos vertomis vietomis.
Lietuviško dvaro įspūdžiais dalijasi režisierius J. Sinkus:
„Filmuoti Belvederio dvare buvo tikras malonumas – senas, gražus ir gerai išsilaikęs dvaras. Ten siauri praėjimai rūsyje, didelės salės, jaučiama istorijos dvasia.“
J. Sinkus neslepia – imtis realybės šou režisūros jį paskatino noras išbandyti save:
„Aš iš pradžių nelabai tikėjau lietuviškais realybės šou, nes dažniausiai jie būdavo daromi pagal tą patį principą – žmonės prisigeria, kažkas praveda vestuvių žaidimą ir iš to „daromas“ turinys. Ir kai man Antanas paskambino pirmą kartą, buvau skeptiškas, bet pagalvojau – o kodėl ne? Kada, jei ne dabar, padaryti padorų ir įdomų realybės šou? „Belvederio prakeiksmas“ man reiškia norą ir pastangas sukurti kokybišką, prasmingą projektą, gal net užduoti naują toną rinkai – kad įdomu gali būti ne tik stebint lėbaujančius žmones vidutinio grožio vilose“, – režisierius J. Sinkus tiki, kad šis projektas gali tapti kelrode žvaigžde.
Sumanytojas A. Jakimavičius savo gimtadienio proga Lietuvos žiūrovams dovanoja naują lietuvišką realybės šou:
„Aš džiaugiuosi, kad sukūriau kažką naujo Lietuvai. Man didžiausia dovana, kad aš – lietuvis – galiu Lietuvai pristatyti gerą, kokybišką turinį nemokamai.“