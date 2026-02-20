Iš viešumos dingęs Mantas Petruškevičius M.A.M.A. ceremonijoje viešai pristatė savo mylimąjį prancūzą

Ant M.A.M.A. raudonojo kilimo M. Petruškevičius pasirodė vilkėdamas elegantišką juodą kostiumą, prie kurio priderino odines pirštines.
„Niekas neįkvėpė. Tai yra mados namų „Yves Saint Laurent“ derinys iš naujausios kolekcijos.
Esu šių mados namų gerbėjas, o, be to, gyvenu Paryžiuje, tad įkvėpimas atėjo iš šios šalies“, – naujienų portalui Lrytas sakė Mantas.
M.A.M.A. puotoje Lietuvos garsenybės demonstravo išskirtinius įvaizdžius: suspindo ir Jessica Shy
Fotografams jis pozavo ne vienas. M. Petruškevičius išdavė: šalia jo – širdies draugas iš Prancūzijos.
„Kadangi sutapo datos, kad mes čia lankomės, tai neplanuotai atvykome ir į renginį“, – šypsojosi Mantas.
Kiekvienais metais jis čia kviečiamas, tačiau dėl kuriamo gyvenimo užsienyje ir darbų, jam atvykti vis nepavyksta.
„Labai vertinu ir gerbiu šį renginį. Atvykau, nes visų pasiilgau. Seniai buvau kažkokiame vakarėlyje. Čia tiek daug žmonių, kuriuos seniai mačiau“, – sakė jis.
