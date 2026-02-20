ŽmonėsVeidai ir vardai

M.A.M.A. apdovanojimuose neišvysime Viktorijos Siegel: paaiškėjo, kodėl

2026 m. vasario 20 d. 19:12
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą į Kauno „Žalgirio“ areną plūsta pramogų ir muzikos pasaulio grietinėlė. Ten vyksta iškilmingi M.A.M.A. apdovanojimai.
Tiesa, šįsyk juose neišvysime visuomet stilingais deriniais nustebinančios nuomonės formuotojos, verslininkės Viktorijos Siegel (31 m.).
Socialiniuose tinkluose žinoma moteris atskleidė, kodėl.
„Mūsų M.A.M.A. šiandien tokia“, – šalia nuorodos į įrašą „Instagram“ istorijose brūkštelėjo ji.

Pasirodo, žinoma moteris raudonąjį kilimą ir įspūdingą apdovanojimų šventę šįsyk iškeitė į laiką kalnuose. Ten ji vieši su dukra Nicole.
„Mūsų slidinėjimas kartu! Jau antras kartas, kai į kalnus skrendame kartu slidinėti, ir mano širdis tiesiog pilna laimės! 
Nerealu matyti, kaip Nici jau drąsiai leidžiasi nuo kalno, šypsosi ir taip mėgaujasi kiekviena akimirka.
Tai laikas, kurį saugosiu labai brangiai. Atostogas leidžiame tiesiog puikiai!“ – šalia akimirkų iš prabangiausio Kurševelio slidinėjimo kurorto rašė ji.
