M.A.M.A. apdovanojimuose – OG Version ir V. Baumilos kivirčas: „Tu manęs nepertraukinėk“

Renginio vedėjas Vaidas Baumila tiesioginėje renginio transliacijoje gana aštriai pasikalbėjo su reperiu Dominyku Ježeriu-OG Version.
Apdovanojimų vedėjas kreipėsi į reperį prisimindamas viešai nuskambėjusią OG Version krititą, skirtą šio vakaro M.A.M.A. vedėjams.
„Noriu pakalbinti savo draugelį OG Version. Girdėjau, kad tau užkliuvo vedėjai – komentarą parašei, kad esu lempa, bet matau, kad pats įsikūręs prie lempos“, – kreipėsi į reperį V. Baumila.
V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu
OG Version į situaciją reagavo ramiai ir su humoru, pabrėždamas, kad galutinį žodį po apdovanojimų tars žiūrovai.
„Noriu, kad žiūrovai po renginio pasakytų, ar geri vedėjai, ar ne“, – šyptelėjo OG Version.
Susiję straipsniai
Tačiau V. Baumila buvo paruošęs jam ironišką atsakymą.
„Jei prastai darysim – parašyk gerą komentarą. Tik tu manęs nežymėk, nes visus metus turiu kentėti nuo savo būdo, ir kitais metais, jei pakvies vesti M.A.M.A., turėsiu vyniotis“, – kirto jis.
Tuomet iš OG Version lūpų nuskambėjo prašymas nepertraukinėti.
„Aš tavęs nežymiu, bet tu manęs nepertraukinėk, gerai? Pažiūrėsim po renginio“, – nusijuokė jis.