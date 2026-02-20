M.A.M.A. apdovanojimuose – OG Version ir V. Baumilos kivirčas: „Tu manęs nepertraukinėk“

ŽmonėsVeidai ir vardai

2026 m. vasario 20 d. 21:57
M.A.M.A. apdovanojimų ceremonijoje, kaip ir kasmet, netrūksta netikėtumų, spontaniškų situacijų ir scenoje gimstančių dialogų. Šių metų renginyje žiūrovų dėmesį patraukė ne tik muzikiniai pasirodymai, bet ir gyvas vedėjų bei atlikėjų bendravimas.
Renginio vedėjas Vaidas Baumila tiesioginėje renginio transliacijoje gana aštriai pasikalbėjo su reperiu Dominyku Ježeriu-OG Version.
Apdovanojimų vedėjas kreipėsi į reperį prisimindamas viešai nuskambėjusią OG Version krititą, skirtą šio vakaro M.A.M.A. vedėjams.
„Noriu pakalbinti savo draugelį OG Version. Girdėjau, kad tau užkliuvo vedėjai – komentarą parašei, kad esu lempa, bet matau, kad pats įsikūręs prie lempos“, – kreipėsi į reperį V. Baumila.

OG Version į situaciją reagavo ramiai ir su humoru, pabrėždamas, kad galutinį žodį po apdovanojimų tars žiūrovai.
„Noriu, kad žiūrovai po renginio pasakytų, ar geri vedėjai, ar ne“, – šyptelėjo OG Version.
Tačiau V. Baumila buvo paruošęs jam ironišką atsakymą.
„Jei prastai darysim – parašyk gerą komentarą. Tik tu manęs nežymėk, nes visus metus turiu kentėti nuo savo būdo, ir kitais metais, jei pakvies vesti M.A.M.A., turėsiu vyniotis“, – kirto jis.
Tuomet iš OG Version lūpų nuskambėjo prašymas nepertraukinėti.
„Aš tavęs nežymiu, bet tu manęs nepertraukinėk, gerai? Pažiūrėsim po renginio“, – nusijuokė jis.
