M.A.M.A. apdovanojimuose žvilgsniai krypo į Dainą Bosas su šeima: rinkosi prabangius mados namus

2026 m. vasario 20 d. 20:16
Kauno „Žalgirio“ arenoje – muzikos ir stiliaus šventė, kurios su nekantrumu laukė visa Lietuva. Juk taip smalsu pažiūrėti, kuo puošėsi mūsų šalies žvaigždės.
Ant raudonojo kilimo suspindo ištikimiausia M.A.M.A. apdovanojimų šeima: verslininkai Antanas ir Daina Bosai su dukromis Magdalena bei Maria Randers.
D.Bosas pasipuošė prancūzų mados namų „Shiaparelli“ kūryba.
Prie ilgos juodos suknelės su auksiniais akcentais ji priderino tų pačių mados namų rankinę.
Įvaizdį papildė akis dengiantys tamsūs akiniai nuo saulės.
„Su nuostabiomis nuotaikomis atvykau. Į M.A.M.A. apdovanojimus jokiom kitom nuotaikom, tik labai gerom gali atvykti“, – naujienų portalui Lrytas kalbėjo ji ir prasitarė, kad ketina švęsti iki ryto.
O štai dukra Magdalena vilkėjo „Selezza London“ žydrą ilgą suknelę.
„Ji užaugo kartu su M.A.M.A. Žiūriu į ją ir galvoju: anksčiau būdavo sunku jai uždėti suknelę ar batelius, o štai, atsiskleidžia tikra dama“, – šypsojosi D. Bosas.
Tuo tarpu Bosų dukra Maria Randers prie sienelės pozavo viena. Ji suspindo su raudona Ainos Zinčiukaitės kurta suknele.
 
