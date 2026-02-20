M.A.M.A. scenoje – grupės „Luctus“ akibrokštas: „Kiek daug gražiai pasipuošusių lavonų“

Ceremonijos metu atlikėjai vienas po kito lipo į sceną ir atsiėmė pelnytas apdovanojimų statulėles.
Tiesa, viena akimirka pribloškė visą publiką – apdovanojimo atsiimti į sceną lipusi grupė „Luctus“ neslėpė ironijos ir aštrių replikų.
„Kiek daug gražiai pasipuošusių lavonų. Tai 10 metų pritrūko, kad šviesuomenė patikėtų mūsų kūrybiniu potencialu.
Tai ta proga norėčiau padėkoti – ačiū jums už nieką. Ačiū, Lietuva. Nomeda, tikiuosi tavo dukra neklausys mūsų“, – kalbėjo vienas iš grupės narių.
Tūkstančių žiūrovų akivaizdoje – tiek arenoje, tiek prie televizorių ekranų visoje Lietuvoje – grupės nariai rodė ir necenzūrinius gestus. Vidurinį pirštą jie parodė ir žurnalistams.
Publika nustėro tokiu grupės narių elgesiu ir, regis, nesuprato, kas vyksta.
Salėje pasigirdo pasimetę balsai ir švilpimas.
Galiausiai grupės nariai pasiuntė reikšmingą žinutę.
„Ir nepamirštam remti Ukrainą“, – pridūrė grupės narys.
