N. Zeleniūtė ant M.A.M.A. kilimo parodė stulbinantį įvaizdį, o M. Tyla prasitarė apie parduodamą apdovanojimą

Žinomas vyras džiaugėsi savo komanda ir prisipažino: apdovanojimams buvo ir sunkių etapų, pavyzdžiui, užklupusi pandemija.
„Šiai dienai galime sakyti drąsiai, kad M.A.M.A. yra kelrodė ir, kaip bebūtų, sėkmė turi būti įvertinta. Kai žmonės ateina į koncertus, tai labai gerai, bet visiems juk malonu sulaukti apdovanojimo“, – sakė jis.
Per tiek daug metų buvo išdalinta begalės apdovanojimų. Tačiau kaip keitėsi pati M.A.M.A.?
„Dainininkai ir muzikos kūrėjai yra vis geresni. Mes išgyvename tikrą aukso amžių. Ar tai prieš gerą, – nežinau. Reikia tuo džiaugtis“, – kalbėjo Martynas.
Daugybė žmonių nori žengti raudonuoju M.A.M.A. kilimu, tačiau čia patenka tik Lietuvos garsenybės. Ir ne visos. M.Tyla atskleidė, kaip renkamas svečių sąrašas. Kas gauna kvietimus, o kas gali įsigyti?
„Įsigyti gali visi. Kaip ir visose pasaulio vietose, ribotas skaičius leistas pardavimui. Tai normali praktika. O gauna tie, kurie žinomi, matomi. Pirmenybė muzikos industrijos žmonėms. Be pramogų industrijos muzikantams, vis dėlto, būtų sunku“, – sakė M.Tyla.
Apdovanojimų išvakarėse lombarde buvo pastebėtas parduodamas Jazzu ir Leono Somovo apdovanojimas.
„Reikėtų klausti būtent jų. Manau, specialiai kažkas tokius dalykus daro. Tikrai ne organizatoriai, nes tai banalios žinutės apie nieką. Pilnai tikiu, kad galėjo būti ir pavogtas... Turbūt ji tiek jų daug turi, kad negali net suskaičiuoti“, – juokavo M.Tyla.
Kartu su M.Tyla atvyko jo mylimoji Neringa Zeleniūtė. Tradiciškai ją papuošė Olga Filatova.
„Man labai patinka stabilumas. Viską, ką daro Olga, ji daro nuo iki. Aš tikiu ja ir žinau, ko tikėtis“, – Lrytas sakė ji.
Ar prieš apdovanojimus ji turi kokių nors ritualų?
„Žinoma. Nevalgyti, nemiegoti ir skubėti, suspėti. Labiausiai laukiu ritualo kito – rytojaus“, – juokėsi Neringa ir pasidžiaugė didžiule čia dirbančia komanda.