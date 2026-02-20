OG Version siautėja socialiniuose tinkluose: šį kartą – kirčiai vieniems iš nugalėtojų

Iškilmingos ceremonijos metu buvo paskelbti nominacijų nugalėtojai – į sceną lipo labiausiai per pastaruosius metus pasižymėję atlikėjai, kūrėjai ir muzikos industrijos profesionalai.
Tiesa, viena nominacija tapo reperio Dominyko Ježerio-OG Version apkalbų objektu.
Vis dar vykstant ceremonijai, atlikėjas savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo netikėta žinute.
Sužinojęs, kad nelaimėjo nominacijos „Metų hiphopo muzikos grupė/atlikėjas“, D. Ježerys-OG Version negailėjo necenzūrinių žodžių.
„B***s jie ten k**** ne hiphopas“, – tokią žinutę paviešino Dominykas, paaiškėjus, kad Metų hiphopo grupe tapo „Lilas ir Innomine“.
„Serialų muzika k****. O kur hiphopas“, – pridūrė OG Version.
Primename, kad į sceną atsiimti apdovanojimo žengę grupės nariai neslėpė šypsenų.
„Aš noriu pasakyti du dalykus, dėl ko man malonu – malonu grįžti į gimtą miestą Kauną, malonu grįžti ten, kur esi laukiamas“, – teigė Innomine.
„Ačiū labai už šį įvertinimą. Pasinaudodamas galimybe noriu jums padainuoti: „Mylim, turbūt mes jus mylim“. Ačiū labai“, – antrino Lilas.