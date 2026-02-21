„UTMA 17“ turnyras pritraukė būrį žinomų žmonių: kovas stebėjo ir Karolina Meschino

„Žalgirio“ arenoje vyko vis daugiau aistruolių pritraukiantis „UTMA 17“ turnyras. Palaikyti kovotojų atvyko ir gerai šalyje žinomi veidai.
Stebėti kovų susirinko pilnutėlė didžiausia šalies arena.
Tarp žinomų žmonių buvo galima matyti nuomonės formuotoja Karolina Meschino, komikas Antanas Sadauskas, tinklaraštininkas Benas Lastauskas, turinio kūrėjas Paulius Mikolaitis-Paul de Miko su mylimąja, boksininkas Eimantas Stanioni su žmona, krepšininkas Mantas Kalnietis ir kiti.
Organizatoriai skelbė, kad turnyro metu neseniai „UTMA“ 75 kg kikbokso čempionu tapęs Nikola Cvetkovičius sugrįžo ir pirmą kartą savo titulą gynė prieš namų sienas ginsiantį Naurį Lukošiūną.
V. Benkunskienė – apie netikėtai įsiplieskusius jausmus Vilniaus merui ir gyvenimą po padidinamuoju stiklu
Taip pat šviežiai iškeptas UTMA 77 kg kikbokso čempionas Mantvydas Perednis sostą gynė prieš Raimondą Krilavičių.
Į ringą žengė ir sparčiai populiarėjantis kovotojas Dominykas Dirkstys, kuris visai neseniai pranešė apie santykius su Oksana Pikul.
Susiję straipsniai
UTMAŽalgirio arenaKaunas
Rodyti daugiau žymių