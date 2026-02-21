Dėl nesėkmės „X faktoriuje“ visame pasaulyje išgarsėjęs Jonatanas Kazlauskas užminė mįslę apie ateitį: ruošia staigmeną

Žybsint fotografų blykstėms vienas po kito ant raudonojo kilimo pozavo žymiausi šalies žmonės, o tarp jų pasirodė ir seniai matytas veidas.
Prieš 11 metų Jonatano Kazlausko vardą žinojo visa Lietuva. O dabar TV projekte „X faktorius“ išpopuliarėjusį vyrą atpažįsta ir visame pasaulyje.
Stebėję projektą tikriausiai pamena, kad popmuzikos dievaičio Justino Bieberio dainos Jonatonui pakišo koją.
Per naktį sensacija tapęs Jonatanas – apie užgriuvusią šlovę: užminė mįslę dėl grįžimo į muzikinę sceną
Nors prieš tai konkurso dalyviui viskas ėjosi sklandžiai ir jis buvo pelnęs ne tik komisijos, bet ir žiūrovų simpatijas, tiesioginių pusfinalių metu uždainavus „Sorry“, įvyko tikras fiasko.
Socialiniuose tinkluose išplito įrašas, kuriame kiek pasimetęs J. Kazlauskas bando tęsti pasirodymą ir vis kartoja dainos pavadinimą „Sorry“ (liet. „Atsiprašau).
Susiję straipsniai
Ant raudonojo M.A.M.A. Jonatanas sakė, kad itin jaučia užplūdusį dėmesį.
„Nieko nespėju padaryti, labai daug minčių, viską visą laiką reikia pagalvoti, bet labai, labai džiaugiuosi. Niekas negalėjo to tikėtis. Dėl to esu labai laimingas“, – kalbėjo dabar programuotoju dirbantis vyras.
Jonatanas šypsojosi, kad jokios gėdos dėl fiasko konkurse nebejaučia.
„Po to tapau labai stiprus. Manau, kad tas įvykis mane labai sustiprino. Gyvenime nebijau tokių momentų, kai kažką pamirštu, kažkas atsitinka. Visko pasitaiko.
Noriu palinkėti, kad jei žmonės stengiasi, dirba ir kažkas netyčia nutinka, vis tiek tai gali išeiti į gerą“, – kalbėjo J. Kazlauskas.
M.A.M.A. apdovanojimuose jis prasitarė ir apie tai, jog ruošiasi sugrįžti į muziką.
„Jau ties tuo dirbu, o su laiku pamatysime ir ar lipsiu į sceną“, – šyptelėjo Jonatanas.
X Faktoriusdalyvissocialiniai tinklai
Rodyti daugiau žymių