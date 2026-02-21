Dvi dukras auginanti D. Belickaitė išdavė, kaip atrodo pasiruošimas svarbiems renginiams: „Daug kam nėra laiko“

Šiam vakarui garsenybės ruošiasi ištisus mėnesius – su stilistais, dizaineriais siuva kostiumus, kuria įvaizdžius, kuriuos vėliau aptarinėja visa šalis.
Kreminę Dalios Belickaitės suknelę kūrė stilistė Greta Žvinklytė ir dizainerė Odeta Strasevičiūtė.
„Jos tobulai įgyvendino mano norus ir kartu gimė šita idėja. Esu labai laiminga, jaučiuosi labai gerai. Manau, tai ir yra svarbiausia – jaustis gerai ir suknelę papuošti pačiai“, – renginio metu šypsojosi Dalia.
D. Belickaitė – apie dalyvavimą renginiuose būnant mama: „Gera tą vieną vakarą pasipuošti“
Nors specialios žinutės šiuo įvaizdžiu D. Belickaitė nesiuntė, užsiminė, kad jei svarbiausia gerai jaustis.
„Kai esi mama ir daug kam nėra laiko, labai gera vieną vakarą pasipuošti. Vaikai, kaip visą laiką, laukia viešbutyje, esu ant iškvietimo, bet kai tokia proga, labai smagu čia būti“, – emocijomis dalijosi žinoma moteris.
Dalia prasitarė, kad prieš didelius renginius neretai jaučia stresą.
„Kai neturi vaikų, išeini, pasimėgauji, o mano mintys visą laiką sukasi apie dukras – išėjus stebiu laiką, kada jas reikės pamaitinti, užmigdyti, tačiau dabar jau galiu atsikvėpti“, – dalijosi nuomonės formuotoja.
Neseniai Dalios šeima mėgavosi laiku kalnuose. Ant M.A.M.A. kilimo žinoma moteris šypsojosi, kad laikas ten buvo labai smagus.
„Pasiėmėme vieną močiutę, kuri prižiūrėjo dukrytes, kita močiutė slidinėjo, tačiau taip pat padėjo. Nors anksčiau to būdavo mažiau, tikrai pavyko paslidinėti. Dabar buvo galima pasimėgauti.
