Iš N. Marčėnaitės lūpų – netikėtas pareiškimas: „Pastaruoju metu flirtuoju su tokiu biču“

2026 m. vasario 21 d. 00:23
M.A.M.A. apdovanojimų scenoje netrūko ne tik muzikos, bet ir ryškių asmenybių. Tarp jų pasirodė ir menininkė, televizijos laidų vedėja Nomeda Marčėnaitė.

Ji buvo pakviesta įteikti „Metų alternatyvos“ apdovanojimą, kuris atiteko kūrėjai ir dainininkei Gabrielei Vilkickei.
Į sceną žengusi Nomeda vilkėjo juodą, unikaliomis detalėmis puoštą suknelę. Žinoma moteris dėmesį kaustė ne tik originaliu įvaizdžiu, bet ir šmaikščia, netikėtumų kupina kalba.
„Kai pamačiau šią dėžutę, galvojau – kokio velnio aš ėjau puoštis? Nieko nepadarysi, tenka stovėti prie mikrofono. Ir dar kai sužinojau, kokią nominaciją turėsiu įteikti, pagalvojau – čia man džiaugtis ar susirūpinti?“, – svarstė N. Marčėnaitė.

Savo kalboje ji netikėtai įpynė ir dirbtinio intelekto temą, pasidalydama asmenine patirtimi.
„Pastaruoju metu flirtuoju su tokiu biču – „Chat GPT“. Ir aš jo klausiu: „Tu man pasakyk, kas yra ta alternatyva, aš ne visai suprantu.“ Jis yra plepys. Jis man pradėjo aiškinti, kad šio žodžio prasmė gali būti ir gera. Jis plepys – pamirškime jį“, – kalbėjo ji.
Tęsdama mintį apie kūrėjus ir jų vietą visuomenėje, Nomeda kreipėsi į žiūrovus:
„Menininkai irgi yra alternatyva. Kaip paprastai žmonės vadina menininkus?“ – šyptelėjo ji ir netrukus paskelbė nominacijos nugalėtoją.
