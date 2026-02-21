Iš N. Marčėnaitės lūpų – netikėtas pareiškimas: „Pastaruoju metu flirtuoju su tokiu biču“

Ji buvo pakviesta įteikti „Metų alternatyvos“ apdovanojimą, kuris atiteko kūrėjai ir dainininkei Gabrielei Vilkickei.
Į sceną žengusi Nomeda vilkėjo juodą, unikaliomis detalėmis puoštą suknelę. Žinoma moteris dėmesį kaustė ne tik originaliu įvaizdžiu, bet ir šmaikščia, netikėtumų kupina kalba.
„Kai pamačiau šią dėžutę, galvojau – kokio velnio aš ėjau puoštis? Nieko nepadarysi, tenka stovėti prie mikrofono. Ir dar kai sužinojau, kokią nominaciją turėsiu įteikti, pagalvojau – čia man džiaugtis ar susirūpinti?“, – svarstė N. Marčėnaitė.
Savo kalboje ji netikėtai įpynė ir dirbtinio intelekto temą, pasidalydama asmenine patirtimi.
„Pastaruoju metu flirtuoju su tokiu biču – „Chat GPT“. Ir aš jo klausiu: „Tu man pasakyk, kas yra ta alternatyva, aš ne visai suprantu.“ Jis yra plepys. Jis man pradėjo aiškinti, kad šio žodžio prasmė gali būti ir gera. Jis plepys – pamirškime jį“, – kalbėjo ji.
Tęsdama mintį apie kūrėjus ir jų vietą visuomenėje, Nomeda kreipėsi į žiūrovus:
„Menininkai irgi yra alternatyva. Kaip paprastai žmonės vadina menininkus?“ – šyptelėjo ji ir netrukus paskelbė nominacijos nugalėtoją.
