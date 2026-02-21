M.A.M.A. apdovanojimuose S. Nainė prasitarė – grožis pareikalavo aukų: „Svarbiausia požiūris“

Čia suspindėjo ir didžėjus Jonas Nainys su žmona Simona Naine. Žinoma moteris vilkėjo originalų baltą kostiumėlį su šleifu, prie kurio priderino tos pačios spalvos pirštinaites ir aukštakulnius.
Tuo tarpu J. Nainys pasipuošė „D&G“ kostiumu.
„Kostiumą man padėjo išsirinkti mūsų draugas Lukas Gricius“, – sakė Jonas.
Susiję straipsniai
S. Nainė šį kostiumėlį pasisiuvo pati, tai – „Nunu“ prekės ženklo kūrinys.
„Einant į renginį svarbiausia jaustis patogiai. Žinoti, kad su tuo drabužiu jaustumeisi patogiai, tokį drabužį ir pasisiuvau“, – sakė ji.
Simona prasitarė, kad savo plaukus ji patiki plaukų stilistui Kęstui Rimdžiui. Jos sekėjai jau įpratę matyti Simoną su trumpa plaukų šukuosena, tačiau renginio vakarą ji svečius nustebino ilgais plaukais.
„Kurdama įvaizdį aš visuomet pasitariu su juo. Esu pasigaminusi pas Anželiką Wojc prisegamus plaukus, tad pagalvojau, kada, jei ne dabar? Tad pasėdėjau Kęsto kėdėje, o vėliau – pas Anželiką. Turime tokį rezultatą.
M.A.M.A. puotoje Lietuvos garsenybės demonstravo išskirtinius įvaizdžius: suspindo ir Jessica Shy
Sakoma, kad grožis reikalauja aukų. Ar tą vakarą šį posakį Simona prisiminė?
„Pareikalavo dantų ir žandikaulio tvarkyme. Čia didžiausia auka. O šiaip nekankinu savęs, jei nereikia. Su viskuo susitaikau. Šiandien rengiantis kostiumą netikėtai truko diržo sagtis. Bet svarbiausia požiūris: gali būti ir tragedija, ir gali būti nesvarbu“, – svarstė Simona.