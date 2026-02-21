ŽmonėsVeidai ir vardai

M.A.M.A. užkulisiuose – netikėtas Jessicos Shy ir Dominyko Dirksčio susitikimas: uždavė intriguojantį klausimą

2026 m. vasario 21 d. 10:36
Lrytas.lt
Penktadienį laikinojoje sostinėje į jau tradicija tapusius M.A.M.A. apdovanojimus sugužėjo visas būrys Lietuvos žvaigždių. Socialiniuose tinkluose pasidalinta ir „Žalgirio“ arenoje įvykusiu netikėtu susitikimu, kurio metu bendravo kovotojas Dominykas Dirkstys ir dainininkė Jessica Shy.
Instagrame Dominykas pasidalijo įrašu, kuriame matyti, kaip apdovanojimų užkulisiuose sutinka Jessicą ir ją pasisveikina paspausdamas ranką.
„Malonu susipažinti, puikiai atrodai. Tai ką veikiam po renginio? Kokie planai“, – į dainininkė kreipėsi kovotojas.
Jessica nepasimetė: „O kokie jūsų planai?“.

Dominykas jai atsakė: „Jau nuspręsti ir labai geri. Nustebintumėme jais“.
Visai neseniai pranešęs apie santykius su Oksana Pikul kitame įraše jis pasiuntė ir žinutę naujai mylimajai.
„Oksana, aš jos nekibinu, tik juokinu“, – kreipėsi kovotojas.
