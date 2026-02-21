Instagrame Dominykas pasidalijo įrašu, kuriame matyti, kaip apdovanojimų užkulisiuose sutinka Jessicą ir ją pasisveikina paspausdamas ranką.
„Malonu susipažinti, puikiai atrodai. Tai ką veikiam po renginio? Kokie planai“, – į dainininkė kreipėsi kovotojas.
Jessica nepasimetė: „O kokie jūsų planai?“.
Dominykas jai atsakė: „Jau nuspręsti ir labai geri. Nustebintumėme jais“.
Visai neseniai pranešęs apie santykius su Oksana Pikul kitame įraše jis pasiuntė ir žinutę naujai mylimajai.
„Oksana, aš jos nekibinu, tik juokinu“, – kreipėsi kovotojas.
