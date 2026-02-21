Prieš 5 mėnesius antro vaikelio susilaukusi Dijora Petrikonytė prabilo apie iššūkius: „Būna visko“

Ant raudonojo kilimo buvo galima sutikti televizijos laidų vedėja Dijorą Petrikonytę su mylimuoju Andriumi Jonaičiu.
Dijora puošėsi išskirtine „VAMP“ mados namų suknele.
„Man visiška garbė vilkėti tokią elegantišką suknelę“, – naujienų portalui Lrytas sakė D. Petrikonytė ir juokavo, kad svarbiausias ritualas prieš tokius renginius – nevėluoti.
Susiję straipsniai
D. Petrikonytei ir A. Jonaičiu prieš penkis mėnesius gimė antroji atžala – sūnus Elijus. Jie taip pat augina pusantrų metukų Eilą.
Tapusi mama Dijora tarsi atsiribojo nuo viešumos ir savo asmeninį gyvenimą kruopčiai saugo. Kaip jai sekasi auginti dvi atžalas?
„Turbūt kaip ir pas visus. Būna ir šilto, ir karšto, ir juoko, ir ašarų. Bet, man atrodo, mes puikiai tvarkomės. Kiekvieną dieną jie mane augina ir moko kantrybės. Kiekvieną dieną iššūkių netrūksta“, – šypsojosi Dijora.