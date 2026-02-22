ŽmonėsVeidai ir vardai

Tai, ko neišvydo „UTMA 17“ žiūrovai: persirengimo kambaryje iš Oksanos Pikul liejosi aistra

Vasario 21-ąją Kauno „Žalgirio“ arena prisipildė sporto mylėtojų. Čia vyko „UTMA 17“ turnyras, kuriame atmosferą kaitino ne kas kitas, o naujoji pora – kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.) ir jo myimoji vizažo meistrė, dainininkė Oksana Pikul (42 m.).
Prieš D.Dirksčio pasirodymą į sceną žengė ne kas kitas, o Oksana Pikul su scenos partenere Monika Kvietkute ir atliko dainą „Olialia pupytės“.
Negana to, palinkėdama sėkmės, Oksana Dominyką apdovanojo bučiniu.
Tačiau yra vienas dalykas, ko nematė žiūrovai. Persirengimo kambaryje Oksana jam prieš kovą skyrė gundantį šokį.
Instagramo istorijose paviešinta akimirkos, kaip O.Pikul pagal Rihannos daina „My down“ gundančiai šoka: matyti jos seksualios kūno linijos, kurias paryškino lengvai krentančios kelnės ir pilvą atidengiantys marškiniai.
Šį šokį užfiksavo jos bičiulė M.Kvietkutė.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad Dominykas Dirkstys kovojo su Maximu Zaplitnii. Po įtemptos kovos teisėjai paskelbė D.Dirksčio laimėjimą.
