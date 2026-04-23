E. Kučinskas išsakė nuomonę apie II pakopos pensijų pinigus: rėžė tiesiai šviesiai

Tinklalaidėje „Koks skirtumas“ apsilankęs žinomas vyras pasidalijo mintimis tiek apie gyvenimą, tiek apie finansinius sprendimus.
Pokalbiu metu jis pripažino juntantis greitą laiko tėkmę ir atsivėrė apie momentus, kai apima neviltis.
„Gyvenu normaliai, dar aktyviai funkcionuoju šioje rinkoje, ir koncertuoju, ir turus darau.
„8 kambarys" narys D. Alejūnas – apie netikėtą šlovę instagrame, svajonių namus ir meilę
Bet meluočiau, jei sakyčiau, kad man tas skaičius metų ant smegenų neveikia – realiai pradedu galvoti, ypač po baliaus, kai atsiranda tokios depresijos: kas čia man beliko dabar. Bet tas mintis stengiuosi dėti šalin“, – atviravo atlikėjas.
Vyras pabrėžė, kad dažnai išlaikyti optimizmą padeda bendravimas su jaunais žmonėmis.
„Aišku, kai bendrauji su jaunais žmonėmis, pats atjaunėji. Kartais mintyse ateina tokių dalykų“, – dėstė jis.
Visgi, E. Kučinsko teigimu, kartais tenka sustoti ir pamąstyti. Būtent taip nutiko jam susidūrus su sveikatos iššūkiais.
„Aš neprisimenu, kada paskutinį kartą pas gydytoją buvau. Bet vienas kartas buvo tada, kai man susuko kairę pusę. Sakė, gal insulto ar infarkto požymiai.
Mane išnarstė per pusę paros – pasirodo, trišakio nervo uždegimas. Visiškai šveplavau, jokių dainavimų. Buvo kompleksas, net į televiziją nėjau.
Bet po truputį pradėjau dainuoti – ir pirmyn. Nepasakysiu, kad strikinėju kaip ožiukas, bet pilnai funkcionuoju“, – tinklalaidėje pasakojo dainininkas.
Pokalbiui pasisukus apie dažnai pastaruoju metu aptarinėjamas II-osios pakopos pensijas, pašnekovas išsakė savo nuomonę.
Savo ruožtu E. Kučinskas buvo nusiteikęs skeptiškai – jo manymu, daugelio sukauptos sumos atrodo ne itin reikšmingos.
„Jei atvirai, tai kai paskaitau tuos visus reikaliukus, nematau jokios problemos. Kokie ten pinigai? Penki, šeši tūkstantėliai – ar šiais laikais čia pinigai?
Skaičiau, kad atpigs nekilnojamasis turtas – bet ką tu gali už tokius pinigus investuoti? Geras savaitgalis – ir nieko“, – mintimis dalijosi E. Kučinskas.