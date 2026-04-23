Į teismą atvesdinta Justina Gaigalaitė – vos atpažįstama: nustebino kardinaliai pasikeitusia išvaizda

Ketvirtadienį į Panevėžio apylinkės teismą atvežti jau visi trys paramediko Manto Sadausko nužudymu įtariami asmenys. Tarp įtariamųjų – ir buvusi velionio sutuoktinė bei jo vaikų motina Justina Gaigalaitė.
Po pietų paaiškėjo, kad vienas iš įtariamųjų netrukus bus paleistas į laisvę už užstatą, J. Gaigalaitei – trumpesnis suėmimo terminas.
Teisme J. Gaigalaitė slėpė veidą, tačiau akylesni pastebėjo: įtariamosios išvaizda – kardinaliai kitokia, nei socialiniuose tinkluose, kuriuose ji demonstravo sportiškas kūno linijas, nepriekaištingą makiažą.
Policija į teismą ją atvesdino su antrankiais. Čia ji pasirodė su „Audimo“ striukę, galvą dengė kapišonas, akis – akiniai, vilkėjo „Tommy Hilfiger“ sportines kelnes ir avėjo „Calvin Klein“ šlepetes.