ŽmonėsVeidai ir vardai

Aiškėja netikėti faktai apie paramediko nužudymu įtariamą V. Solkaną: užsiėmė eskortu?

2026 m. balandžio 24 d. 17:10
Lrytas.lt
Aiškėjant vis daugiau detalių apie Manto Sadausko nužudymo byloje įtariamą Vilių Solkaną, viešojoje erdvėje pasirodė ir netikėtų faktų apie jo galimą veiklą.
Daugiau nuotraukų (8)
Internete aptiktoje paskyroje, siejamoje su šiuo asmeniu, yra siūlomos ir eskorto paslaugos. Apie tai pirmasis pranešė „Delfi“.
Vienoje suaugusiesiems skirtoje platformoje matyti dar nuo 2022 metų veikianti anketa, kurioje siūlomos eskorto paslaugos. Joje asmuo prisistato slapyvardžiu „MuscleKing“, nurodo dirbantis Vilniuje.
Paskyroje pateikiamos nuotraukos su vandens ženklu leidžia manyti, kad jos gali būti autentiškos, tačiau tai nėra oficialiai patvirtinta. Taip pat nurodomi fiziniai duomenys – ūgis, svoris, akių spalva, tautybė, amžius bei seksualinė orientacija.

Skelbime pateikiamas ir trumpas prisistatymas:
„Aukštos klasės profesionalus vyras eskortas. Sveikos, damos, Jeigu jaučiatės pavargusios nuo kasdienės rutinos, esu čia tam, kad galėčiau išpildyti jūsų svajones ir padėti vėl pasijusti gyvomis.
Nėra ribų, kiek toli galėčiau nueiti, kad jus pradžiuginčiau. Drąsiai parašykite man per „WhatsApp“, kad suderintume laiką, vietą ir jūsų pageidavimus.
Užsakymų vietoje nepriimu, todėl visus susitikimus reikėtų rezervuoti bent prieš 24 valandas. Esu heteroseksualus, tad vyrai – prašau nesikreipti.“
Nurodoma, kad susitikimai galėjo vykti tiek klientų namuose, tiek viešbučiuose.
Taip pat pateiktas gana platus darbo grafikas – darbo dienomis nuo ryto iki vakaro, penktadieniais iki vidurnakčio, o savaitgaliais – visą parą.
Skelbime išvardijamos ir galimai siūlomos įvairaus pobūdžio intymios paslaugos.
Tiesa, svarbu pažymėti, kad ši informacija paremta viešais, tačiau nepatvirtintais šaltiniais, todėl nėra galimybės tvirtai teigti, jog minėta paskyra iš tiesų priklausė V. Solkanui. Vis dėlto joje pateiktos nuotraukos ir aprašymai sutampa su viešai žinoma informacija apie įtariamąjį.
Mantas SadauskasParamediko nužudymas Panevėžyje

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.