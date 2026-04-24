D. Dirkstys atskleidė vestuvių su O. Pikul datą: verčia gūžčioti pečiais

Šį kartą pora gerbėjus nustebino socialiniuose tinkluose – čia atskleidė vieną svarbiausių artėjančios šventės detalių.
Trumpa, bet itin iškalbinga žinute D. Dirkstys davė aiškų ženklą, kad vestuvių data jau suplanuota.
„Rugsėjo 26-oji, „Žalgirio arena“, – rašė jis.
Neda Malūnavičiūtė – apie tai, kodėl nenori „dirbti“ santuokoje bei namus be viryklės
Kartu kovotojas pasidalijo ir nuotraukomis su sužadėtine: jose O. Pikul pozavo vilkėdama vestuvinę suknelę, o viename kadre užfiksuotas ir poros užpildytas prašymas būtent tą dieną juos sutuokti.
Paviešinta detalė kelia dar daugiau klausimų ir intriguoja – panašu, kad jų meilės šventė gali įvykti itin netikėtoje vietoje ir formate.
Neatmetama, jog pora ryšis simboliniam ar net oficialiam žingsniui ten pat, kur viskas ir prasidėjo – „Žalgirio“ arenoje vyksiančiame „UTMA“ turnyre.