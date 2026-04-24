Į nužudyto paramediko tragediją sureagavo kunigas Ričardas Doveika

Naujienų portalui tv3.lt jis papasakojo apie žmogaus likimą po to, kai jis atima kitam gyvybę.
„Jau žmogaus sielos ramybės reikalus sprendžia ne kunigas ir ne popiežius, bet tiktai Dievas. Vis tik popiežius, lankydamasis Afrikoje ir susitikdamas su kaliniais, yra pasakęs, kad nė vienas nėra galutinai atskirtas nuo bažnyčios“, – dalijosi įžvalgomis kunigas.
R. Doveika kalbėjo ir apie tai, ar dvasiškai žmogui gali būti atleistas tokio tipo nusikaltimas.
„Tikėjimas gali padėti tokiam žmogui. <...> Tikslas yra, kad žmogus suprastų savo nusikaltimą, sąmoningai jį įvertintų ir dėtų pastangas atgailai tiek kalėjime, tiek laisvėje, keisdamas savo gyvenimą“, – dėstė jis.
Primename, kad ieškoto paramediko M. Sadausko kūnas rastas antradienį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje.
Palaikus pareigūnai surado be įtariamųjų pagalbos. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas, jį apžiūrėjo ekspertai, kurie nustatys, ar juo buvo padaryti nusikaltimai. Antradienį buvo rastas ir, kaip manoma, nužudytam paramedikui priklausantis automobilis. Transporto priemonė aptikta nuošalioje vietovėje Panevėžio rajone.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais. M. Sadausko artimieji sako, kad vyras skyrėsi su savo vaikų motina, ji nenorėjo jam atiduoti jųdviejų vaikų, esą teismo sprendimu vaikai turėjo augti su tėvu.
Artimieji skundėsi, kad anksčiau buvo padegti jų automobiliai. Dingus vyrui, jie ėmė įtarti, kad prie to prisidėjo buvusi sutuoktinė ir jos naujasis draugas. M. Sadauskas ir jo buvusi sutuoktinė dirbo toje pačioje darbovietėje, abu buvo paramedikai.
